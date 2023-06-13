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女大生喝醉借宿慘遭拍裸照 學弟偷偷開價賣被揭發換來9月刑

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中賴姓男子假好心讓喝醉的學姐借宿，卻趁機掀內衣偷拍露胸裸照，還私訊另名學弟開價每張1000元至4000元，並稱「學姐很難拍，我已經盡力了」等語，所幸對方直言沒興趣並告知學姐才曝光；法院審酌賴未全坦承，學姐也不願原諒和解，依2個妨害秘密罪判他9月，可上訴

檢方起訴指出，賴男（24歲）2021年9月1日讓學姐借宿租屋處，竟趁她喝醉熟睡時伸手扯開外衣、內衣，還掀到露出胸部並用手機偷拍，隔年5月25日、同月31日，又用臉書私訊另1名學弟，將學姐裸照遮蓋臉部後，向他開價每張1000元至4000元不等販賣。

但學弟直言「沒興趣」予以拒絕，並根據賴男私訊對話、照片可疑處比對，再將相關截圖傳給學姐，對方這才驚覺當初到賴男家借住時曾遭偷拍，報案後檢警持搜索票逮到賴，於他手機、電腦中發現裸照。

檢方訊時，賴男僅坦承有趁學姐喝醉時拿手機偷拍胸部裸照，但否認有伸手拉她衣服，也沒有要販賣照片等語。檢方發現，賴男經警方通知後隨即傳訊息向學姐道歉，認為他犯嫌明確偵結依妨害秘密罪嫌起訴。

法院審理時，賴男否認販賣學姐裸照，辯稱只是要測試學弟對學姐的心意，提到價格是為了娶進對方，賴的辯護人也說賴男無實際販賣意圖。但法院勘驗對話發現，賴傳「你願不願意花錢買認識的人裸照」、「你的學姐」，還說「學姐很難拍，我已經盡力了」等語，不採信其辯詞。

法院審酌，賴男趁學姐借宿泥醉機會偷拍裸照還販賣給學弟，所幸對方沒興趣才未遂並曝光，考量賴僅部分坦承，傳裸照給學弟造成學姐損害也不願意和解。

法院審理後依犯竊錄他人身體隱私部位罪、犯販賣竊錄之他人身體隱私部位內容未遂罪，各判賴3月、6月徒刑。

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賴男趁學姐喝醉偷拍裸照還上網賣，法院依妨害秘密判他9月徒刑。示意圖／ingimage
賴男趁學姐喝醉偷拍裸照還上網賣，法院依妨害秘密判他9月徒刑。示意圖／ingimage

裸照 偷拍

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