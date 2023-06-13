高雄御貓園無暇經營環境髒臭 放任貓咪自生自滅害死2毛孩

陳姓女子在高雄市經營「御貓園」貓舍，卻因許可證到期無暇經營，放任貓舍裡的品種貓自生自滅，去年5月動保處人員稽查時，當場發現一隻成貓死亡，另一隻幼貓沒入隔天就病死，高雄地院審理後，今依違反動物保護法，判陳女拘役40天，得易科罰金，另併科罰金20萬元。

去年3月間，有民眾踢爆陳女經營的「高雄御貓園」環境髒臭，店內的貓疑似感染、躺在地上奄奄一息，高雄市動保處接獲檢舉後，動員展開救援工作，一進入貓舍就發現環境極度髒亂，整個貓舍遍布貓咪的糞便與尿塊。

同年5月3日，動保處要沒入陳女飼養的貓隻，到場時卻發現其中1隻成貓已經病死，另一隻幼貓狀況極差，急救後隔天就死亡，兩隻貓經解剖後，發現有脫水、染病等狀況，都有嚴重呼吸道感染。

「御貓園」臉書不時會貼出各種名貴小貓影片，吸引愛貓人士詢價，強調不接受參觀，只能預約看貓。許多飼主以為是良好貓舍，但到場後才發現該店環境差、氣味重，還涉嫌低價出售健康狀況不佳的貓隻，售後不負責，Google評論頁面滿滿負評。

當時動保處人員發現，陳女經營貓舍長達15年，前年4月底許可證就到期失效，但陳女卻未續約，反而放任貓舍裡的成貓、幼貓自生自滅，沒有提供良好的飲水、飼料讓貓咪獲得照顧，導致貓隻嚴重營養不良及染病。

檢方偵結後，認為陳女涉嫌虐待貓咪，偵結依違反動物保護法將她起訴，高雄地院審理時，陳女坦承因工作忙碌，才無暇顧及貓咪狀況。