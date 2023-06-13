洩密給毒販還索賄 霧峰貪警遭法院收押今被免職

台中市警局霧峰分局劉姓小隊長涉嫌向販賣大麻的毒販通風報信，還主動索求賄賂、利益，警方發現辦案頻頻受阻，且毒販提前早有防備，檢警追查下發現劉員除了洩漏警方偵辦作為，還開口跟對方要回報，台中地檢昨依貪汙罪要求、期約罪嫌聲押，台中地院今裁定劉員收押禁見。

中檢指出，全案經檢察官洪佳業偵辦毒品案件，經霧峰分局發現疑有內部人員洩密並報請指揮偵辦，昨由洪指揮警政署政風室、台中市警局督察室及憲警等單位持搜索票至霧峰分局、劉員住家等3處搜索並傳喚證人到案。

檢警調查，劉員和毒販不當接觸，涉嫌在警方辦案期間將偵辦細節、期程洩漏予對方，並主動要求相當利益做回報，但劉員實際開口要了多少錢或好處，是目前檢方偵辦核心需進一步釐清。

檢方昨複訊後，認定劉員涉犯登載不實準文書、洩漏國防以外應秘密文書、消息罪嫌及貪汙治罪條例 4條第1項第5款之對於違背職務之行為要求、期約賄賂等罪嫌重大。