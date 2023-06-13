飛兒樂團前主唱Faye否認曾簽過保證書 涉誣告罪起訴

F.I.R.飛兒樂團前主唱Faye詹雯婷曾控告樂團鍵盤手陳建寧、華研董事長呂建清及總經理何燕玲3人涉嫌偽造文書，陳建寧則反告詹雯婷誣告及妨害名譽等罪，刑事局鑑定簽名確實由詹雯婷親簽，前年台北地檢署均不起訴處分。案件經高檢署發回續查，北檢依筆跡等證據，認定文件由詹雯婷親簽，依涉嫌誣告起訴詹雯婷。

Faye是飛兒樂團首任主唱，2004年以歌曲「Lydia」走紅於華語歌壇，2018年2月Faye宣布單飛。她退出樂團後，開始與經紀公司互告。

詹雯婷否認她曾與華研簽署履約保證書，文件遭人偽造簽名，於是控告陳建寧、呂建清及何燕玲等人，涉犯偽造文書罪；陳建寧則反控詹雯婷誣告及妨害名譽罪。

檢方為了釐清事件始末，曾傳喚詹雯婷、陳建寧和吉他手黃漢青等人出庭作證，將文件送到刑事局鑑定筆跡。經查發現，詹雯婷確實同意在保證書上簽名，不過簽署履約保證書與簽約又有差異，雙方容易對授權演藝範圍產生誤會。