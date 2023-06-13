月領16K工作307小時？竹北麵館遭控剝削身障人 燙傷沒勞健保

新竹一名張姓中度身障者在竹北市某知名麵館工作十多年，但今年3月工作時下肢嚴重燙傷，就醫才知麵館未替他投保勞健保，且1個月工時長達307小時，月薪僅1萬6千元，讓張男母親憤而向勞動黨議員羅美文陳情。麵館負責人出面喊冤，表示勞健保是今年加保時疏忽，工時是因為未扣除休息時間，薪資部分則因張男是採身心障礙者權益保障法以產值計算。

羅美文指出，今年3月底他接獲張媽媽陳情，表示自己的中度身心障礙兒子自2013年起，在竹北知名十一街麵食館擔任洗碗工，並分別於2019年、2021年、2023年3月發生3次因推移滾燙湯桶，過程不慎傾倒，導致下肢嚴重燙傷。

張媽媽也拿出兒子的薪資單表示，兒子1月份工時191小時，只有領到1萬8410元薪水，2月份工時307小時，卻只有領到1萬6千元薪水，且兒子燙傷就醫才發現，雇主竟沒有幫忙投保勞健保，對於醫療補償責任也不聞不問。

羅美文也批評，從薪資單來看，張男平日上班10小時、假日上班13小時，期間休息所剩不多，在高強度工作環境下洗碗，連身心健康的一般人都無法維持勞動力，更何況是中度身心障礙者。在這種精神、體力上都處於高負荷狀態下，還要去推移滾燙的湯桶，實在是草菅人命，雇主根本是剝削不敢反抗的弱勢族群。

十一街麵食館范姓負責人也在律師陪同下出面澄清，今年3月11日張男燙傷後，店長和員工第一時間陪同就醫，事發後也多次慰問並表達願意支付全額醫療費用，並給予張男休養3個月期間薪資，絕無不聞不問。

范姓負責人也說，張男在此工作十餘年，期間因身心狀況來來去去，但十多年來都有幫他投保勞健保，今年1月因新進人員疏失，未幫忙投保，得知後已緊急於5月16日加保；至於工作307小時，是因為張男2點到5點休息時間和中午用餐未打下班卡，實際上工時每天還要扣除4小時。

范姓負責人強調，月薪1月只有1萬6千元低於基本工資，是因為張男為中度身障者，雖職缺是洗碗工，但僅能做簡單擦筷子、裝筷套工作「連碗都沒辦法洗」，張男不適用勞基法，他們也是依法根據身心障礙者權益保障法以產值計算薪資。