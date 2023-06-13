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五億男案只能遞狀到今天？中檢澄清：偵查中無所謂截止

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中賴姓高中生繼承5億元遺產墜樓身亡案件仍未偵結，有媒體報導檢察官律定今天13日是「遞狀截止日」，台中地檢署澄清，偵查中並無所謂「截止」概念，全案檢察官積極偵辦中，希望當事人有意見、需調查事項盡速提出，是有利盡快查明事實目的，未來若有新事證仍可再提出。

賴母委任律師許哲維受訪指出，6月8日開庭時檢察官有告知希望能在13日前將所需調查證據一併提出，但並沒有過了時間就不能再提的狀況，他尊重檢察官辦案時程、偵辦速度，今天會再趕好所需提出調查實證後遞狀給中檢。

台中地檢署表示，偵查並沒有所謂「截止」提出證據的概念，全案檢察官非常積極，希望當事人如有意見，或有需要調查事項，可以盡速提出，以利檢察官著手調查。

中檢表示，全案矚目偵查程序需密接進行，因此請當事人於某日期前提出聲請調查證據，這也是在偵查中很常見的作法，不過若過了日期仍有新事證，當然還是可以再提出。

五億男案件全案仍在偵辦中，尚未結案。圖／報系資料照
五億男案件全案仍在偵辦中，尚未結案。圖／報系資料照

檢察官 遺產 律師 高中生

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