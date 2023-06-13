高中導師逼女學生做愛否則告訴全班她墮胎 高院判緩刑但要遠離她

劉姓高中導師得知女學生吃墮胎藥，在與女學生晤談時，竟告訴她「不跟我做愛，就把妳墮胎的事告訴全班同學」；女學生不敢反抗，只好任其得逞。新竹地方法院依成年人故意對少年犯強制性交罪判劉3年10月徒刑，台灣高等法院今改判1年10月刑，緩刑5年，緩刑期間付保護管束，2年內遠離女學生住處、工作場所至少150公尺。

2016年7月11日，女學生服用墮胎藥，劉姓導師得知後，卻以此威脅女學生和他交媾。高院認為劉犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法，依兒福法規定要加重其刑。

高院審理期間，劉坦承犯行，並與女學生達成調解、付給調解金，女學生選擇原諒。因劉的態度轉變，高院因此減刑。

高院認為劉姓導師利用女學生不想讓隱私被他人知道的心理，竟脅迫女學生性交，對女學生身心造成相當程度的不良影響，但因女學生原諒且同意給予緩刑，除減刑外也宣告緩刑5年、並要他遠離女學生。