暴怒婦半夜常挖病夫兜風 夫病危裝她睡不理 法院准離婚

桃園一名婦人脾氣暴躁，在家稍不如意就歇斯底里摔門砸東西，明知丈夫長年洗腎且心臟不好，還經常半夜2、3時挖病夫起床載她兜風，甚至半夜開紫外線殺菌燈害對方曬到脫皮，連子女都看不下去，直說2人不適合繼續當夫妻；桃園地院審理婦人丈夫提出的離婚訴訟，認定2人婚姻出現重大且無法修復的破綻，最後准離。

婦人的丈夫興訟表示自己1997年罹患急性腎衰竭，曾經半夜病發命危，當時婦人就睡在他身旁，但他怎麼大力搖對方，對方始終不理不睬，最後是請友人幫忙載送就醫。後來，他因為腎衰竭罹患冠狀動脈心臟病，經常住院治療，但婦人態度始終冷淡，2020年搬回娘家均無知會，去年返家還更換門鎖，害他出院返家不得其門而入，所以心碎想離婚。

審理時，婦人辯稱自己是身體精神狀況不好回娘家休養，難有餘力照顧丈夫，後來返家不見丈夫和其他家人，一個人住會怕，才會更換門鎖，並非不讓丈夫回家。她表示，婚姻關係需要經營，之前因為沒有辦法聯繫到丈夫，所以沒有辦法進一步溝通，而無法溝通的責任問題不在她，不能以此做為離婚依據。

法院調查，婦人雖稱自己找不到丈夫，但女兒證稱她離家的原因是不想照顧丈夫，且明明有家人手機電話，卻不曾聯絡關心。

婦人的女兒還說，婦人應該沒有生病，但脾氣很大，在家稍不如意就會歇斯底里摔東西。她明知父親的心臟不好，爬樓梯很費力，但經常讓父親反覆爬樓梯請她下樓吃飯，甚至半夜2、３時挖父親起床載她出門兜風，還會趁父親睡著時開紫外線殺菌燈，害父親曬到嚴重脫皮，自己則跑到其他房間睡，「2人不適合繼續當夫妻，因為母親都不關心、體貼父親，父親身體不好，她還故意去鬧父親」。