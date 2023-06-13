漁港開車落海請求國賠 高院逆轉改判免賠：路海分界清楚

林姓男子前年駕車到宜蘭大溪漁港買魚貨，行經碼頭邊道路時，因碼頭岸邊未設置鏈條、石墩，車子在轉彎時竟「連人帶車」墜入港區海域，車子報廢、人則倖免於難。林提國家賠償訴訟，向宜蘭縣海洋及漁業發展所求償100萬元，宜蘭地方法院認為車子已開了12年，僅判賠6萬9200元；案經上訴，台灣高等法院改認管理無疏失，免賠確定。

2021年12月27日，林大溪漁港採買魚貨，回程駕車行經第一港區（舊港）碼頭邊道路，轉彎時連人帶車墜海。

林姓男子主張，宜蘭縣海洋及漁業發展所為漁港管理養護機關，卻沒在港區碼頭岸邊設置鏈條、石墩等阻隔設施，防止進出港區的人、車跌落海域，主張應賠償他100萬元。

高院民事庭審理後認為，該路段位於大溪漁港，依漁港法及漁港法施行細則的規定，應設置的設施包含基本設施、公共設施及一般設施在內，但林主張要有「鏈條、石墩」，則不在漁港法的基本設施規範範圍內，難以認定設施欠缺或沒妥善保管公共設施。

宜蘭縣海洋及漁業發展所因林姓男子的要求而設立阻車緣石，結果遭民眾陳情「希望移除」，高院認為這可見基於管理漁港區域，如設置鏈條、阻車緣石，反造成漁港區域漁民漁船作業上的不便與危險。

高院指出，該路段並非直接緊鄰海水，道路旁有2階平緩的石階，第1層石階寬約1.7公尺、第2層石階寬約0.7公尺，並在第1層石階上設置有繫船柱，供漁船作業，依現場監視器畫面翻拍照片顯示，路段的視線良好，車輛行駛到這地方可清楚見到路面與海面的分界，就算沒未設置鏈條、阻車緣石，一般車輛也不致直接落海。