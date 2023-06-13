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毒梟千萬買通保警助走私1.5公噸毒品 更二審判10年半

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄高分院外觀。記者張議晨/攝影
高雄高分院外觀。記者張議晨/攝影
檢警2019年偵破1.5公噸安毒及K他命走私案，追查發現保三總隊警員吳駿卿為毒梟「獻策」，協助規避查緝，吳一、二審均被依貪汙罪判刑12年，上訴最高法院發回更審，今高雄高分院更二審宣判，貪汙部分改判10年半年徒刑。可上訴。

毒梟林夏舟密謀從越南走私毒品，林找來負責安檢業務、時任保三總隊第二大隊第一中隊警員吳駿卿，約定事成後分吳1000萬元酬金，吳則「獻策」，提議可冒用某鋼鐵公司的名義，用貨櫃進口生石灰來夾藏毒品，另介紹沈姓報關業者配合。

2018年首次闖關1000公斤K他命失敗，隔年1月初，林夏舟與吳駿卿等人計畫再用相同手法走私，從越南進口木材合板，藏入1000公斤K他命外，林夏舟自行增加500公斤安非他命。

由於檢警事先掌握情資，貨櫃運抵台灣後，開櫃查驗，搜出茶葉袋包裝的K他命1000包、安非他命500包，每包皆約1公斤；吳俊卿得知將遭開櫃的當天，還洩漏消息給林夏舟及沈姓業者，導致無人出面領櫃，但檢警仍陸續拘捕共犯到案。

一審判林夏舟11年徒刑，褫奪公權3年，吳駿卿則犯貪污罪，與偽造文書部分合併重判12年，褫奪公權8年，吳不服上訴，高雄高分院仍判他12徒刑。

吳針對貪污部分上訴最高法院，最高院認為須有其他證據補強證明吳的犯行，撤銷發回高雄高分院。

高雄高分院更一審合議庭仍認定原審判決有據，依貪污罪判吳11年有期徒刑，褫奪公權8年，吳不服再上訴，經最高法院再撤銷發回。

今高雄高分院更二審宣判，吳觸犯貪污治罪條例違背職務期約賄賂罪改判10年6個月，使公務員登載不實罪1年6月已判決確定，合併應執行刑部分，預計定讞後交由檢方聲請。可上訴。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

貪污 走私 最高法院

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