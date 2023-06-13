賭性堅強！南警破職業賭場逮13人 發現又有他

台南市政府警察局學甲警分局前天在偏遠的北門區渡子頭附近民宅，查獲1處流動性職業賭場，逮捕賭場負責人郭姓及12名賭客，查扣賭金81萬元。其中「賭性堅強」的陳姓賭客今年1月甫遭查獲，這次「賭更大」，警詢後分別依賭博罪、社會秩序維護法罪嫌送辦、裁處。

學甲警分局表示，日前接獲多起110報案檢舉，並結合友善通報網情資反映，上述地點有人聚眾賭博，且經常轉移據點。

學甲偵查隊經長期蒐證掌握，前天聲請搜索票，前天下午1點多在北門區渡子頭郭姓屋主住處共查獲郭姓屋主兼賭場負責人以及賭客共12人，查扣天九牌1付、骰子3顆，賭資81萬元、抽頭金1萬900元。

「怎又是你！」警方於現場清查賭客詳細身分時，眼尖幹員發現陳姓賭客相當面熟，追查發現陳男今年1月曾遭學甲警分局查獲涉嫌麻將賭博，這次參與天九牌賭博，賭金也比之前帶的多，讓警方搖頭不已也告誡不要再賭了。