台中資深刑事小隊長大麻案涉洩密遭羈押 去年肝腫瘤開刀

台中市霧峰警分局劉姓小隊長涉嫌將偵查中秘密外洩、貪汙，經警方主動發覺報請檢察官偵辦，檢察官昨天指揮市警局督察室等單位前往霧峰警分局搜索，查扣電腦、手機等相關物證，並將劉姓小隊長帶回，今凌晨聲請台中地方法院羈押禁見獲准，市警局今即刻將他停職。

據了解，劉姓小隊長從警30年，長期在刑事系統服務，升任小隊長已有10年，算是資深刑事警察。他去年曾罹患肝腫瘤開刀，由於臉色經常暗黑，引起同事關心他的健康。

據了解，霧峰警分局是去年偵辦一起大麻案件時，劉的小隊參與偵辦，但偵查行動經常受阻，感覺相當「不順」警分局懷疑內部有人通風報信，因此報請檢察官指揮後，另案調查，查出偵查隊劉姓小隊長疑有洩密違法犯行，是否涉及收取其他好處，構成貪汙，將是檢察官追查重點。