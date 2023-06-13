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辦大麻有內鬼...台中霧峰小隊長涉洩密今遭羈押 警局：依法停職
台中市霧峰警分局劉姓小隊長涉嫌將偵查中秘密外洩、貪汙，台中地檢署昨天指揮台中市警局督察室等單位，前往霧峰警分局搜索，昨晚10時向台中地檢署聲請羈押，今早台中地院裁定劉羈押禁見獲准，市警局表示，即刻起停職。
台中市警局督察室表示，從即刻起依警察人員人事條例停職，之後依偵審結果議處，也一併處理分局監考人員的行政責任。
據調查，霧峰警分局在今年初偵辦一起大麻案件時，負責偵辦的小隊發現，偵查行動經常受阻，與平時偵辦案件狀況有明顯落差，懷疑內部有人通風報信，因此報請檢察官指揮後，暗中調查，才查出偵查隊劉姓小隊長疑有洩密的違法犯行，是否涉及收取其他好處，構成貪汙，將是檢察官追查重點。
台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝說，此案目前正在偵查中，昨天由檢察官執行搜索行動，其中涉案人因涉犯五年以上重罪，加上有逃亡、滅證之虞，因此向台中地院聲請羈押，今早裁定羈押禁見。
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