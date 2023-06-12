台中霧峰分局小隊長涉洩密貪汙 檢今晚聲押

台中市霧峰警分局劉姓小隊長涉將偵查中秘密外洩，涉嫌貪汙，台中地檢署今天指揮台中市警局督察室等單位前往霧峰警分局搜索，今天晚間10時向台中地方法院聲請羈押。

據調查，霧峰警分局在今年初偵辦一起大麻案件時，負責偵辦的小隊發現，偵查行動經常受阻，與平時偵辦案件狀況有明顯落差，懷疑內部有人通風報信，因此報請檢察官指揮後，暗中調查，才查出偵查隊劉姓小隊長疑有洩密的違法犯行，是否涉及收取其他好處，構成貪汙，將是檢察官追查重點。

台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝說，此案目前正在偵查中，今天檢察官的確有執行搜索行動，其中涉案人因涉犯五年以上重罪，加上有逃亡、滅證之虞，因此向台中地院聲請羈押，法院尚未裁定。