桃園航空城機場園區土地徵收案 9居民告贏內政部理由出爐

桃園航空城都市計畫是最大開發案，區段徵收規模也創下紀錄，也是全台最大區段徵收案；10位當地居民不服土地被納入徵收範圍，提行政訴訟救濟，台北高等行政法院今判9位居民勝訴，1位敗訴，全案可上訴。

呂姓居民得知判決結果表示，社區多年來不在航空城計畫範圍內，卻在鄰近地區居民北上陳情想納入徵收後，在最後一刻遭強行納入，政府要建設桃園機場第三跑道，根本不需要用到他們的土地，過去不需要，現在也不需要，僅因別人的私利，就強行被徵收，如今土地徵收的處分經法院撤銷，也放下一些內心負擔。

吳姓居民指出，自強社區2019年之前仍屬可供原位置保留的住宅區，同樣也是在居民不知情的狀況下，因部分居民陳情想納入徵收後，大量變更為產業專用區，迫使想保留的居民開始長期抗爭，多次陳情自強社區徵收無必要，市府應遵守「要徵收的被徵收，不願被徵收就剔除」的承諾，感謝法院判決還居民公道。

聲援民間團體呼籲內政部、民航局不要上訴，應盡快偕同桃園市政府等單位檢討航空城計畫，並與居民協商保留方案，另就陳姓居民被駁回部分，律師團也將在收到判決後與當事人討論上訴策略。

交通部民用航空局為開發新社區、取得含第三跑道的機場專用區與毗鄰的自由貿易港區用地，需要區段徵收桃園市多筆私有土地，檢具區段徵收計畫書圖冊，報經內政部土地徵收審議小組通過，並核准公告區段徵收包含大園區沙崙段等8995筆、面積計742.23公頃的私有土地，其中10位居民不服提行政訴訟，請求撤銷區段徵收土地的處分。

北高行指出，區段徵收是全部徵收區域內土地後，再重新規劃、整體開發的綜合性土地改良事業，機關應核實審查區段徵收具有公益性、必要性及合於比例原則。

法院表示，本案訴訟標的是以興建桃園國際機場第三跑道為核心，遞次擴張到計畫範圍，與桃園市政府的桃園航空城附近地區區段徵收計畫不同。其中，9位居民所有土地的部分，法院認為內政部審議小組雖以部分土地屬於農牧用地、建築用地，不符地用管制或以噪音、燈光、維護飛安、區域易淹水等環境問題，決議徵收，但徵收非調整居住環境唯一方法，也不應特別犧牲人民土地所有權，內政部處分手段欠缺正當、必要性。

北高行指出，從歷次會議紀錄來看，內政部審議小組沒有實質討論，將9位居民土地劃入或劃出區段徵收範圍，會如何實質影響徵收案的進行，也沒有檢視欲達成的公益與居民喪失土地所有權的損害，更未具體說明劃入居民土地，有何公益關聯性及必要性？究竟9位居民的土地對於徵收案是否真的不可或缺？劃入徵收範圍，是否以破壞居民土地所有權的手段，來增進他人私益或利於取得國家建設經費而已？