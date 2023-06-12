青年拒一起打籃球竟被追殺 醉漢持刀恐嚇判刑6月

彰化縣江姓男子今年2月某日晚間喝了酒後在彰化市延和公園籃球場看見陳姓男子在投籃，想加入一起打球，陳男不理會，江男竟生氣取出2把水果刀對陳恫嚇說「要給你死」，並追了約半公里，彰化地方法院依恐嚇危害安全罪將陳男判刑6月，可易科罰金。

判決書指出，56歲江男今年2月18日晚間11點多到延和公園籃球場，看到陳男一人在投球，就問他可以加入嗎？陳男見江男似乎有喝酒，未加理會，轉往另一個籃框投籃，江男心生不滿，到機車置物箱取出2把水果刀返回球場說「要給你死」，陳男嚇得跑開從埔西街沿延平路跑，江男則持刀一路追，兩人追累了，就走著，江男都緊跟在後，甚至說「就算你跑到你家，我也要追到你家」。

陳男嚇得一邊被追，一邊打電話報警，江男則罵著「囂張什麼，打個球也不行」，兩人跑跑走走約500公尺，陳男打電話報警時，一度被追上僅離5公尺，飽受驚嚇，直到警方到場，將江男壓制在地。

判決書指出，江男早有多次酒後暴力行為，也曾因酒後犯公共危險罪判刑入監，他自己也說他酒後，無法控制自己情緒，2019年也曾酒後犯下傷害、恐嚇危害安全罪，被判刑4月及拘役50日，今年2月8日也曾酒後與人爭執，江男遭對方毆傷，江男再持刀到店家理論，因對方已離開而作罷。