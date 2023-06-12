未停讓行人挨罰拒繳 桃園分署發「扣薪命令」逼繳清

為擺脫「行人地獄」惡名，法務部行政執行署桃園分署積極執行車輛不停讓行人違規裁罰案件，均以專案列管。桃園市一名21歲男子騎車未禮讓行人，遭裁罰新台幣2100元，直到收到桃園分署扣薪命令，火速在3天內繳清，桃園分署今年已受理13件，將從速執行。

桃園21歲徐姓男子前年9月間，在新北市淡水區中山路騎機車行經行人穿越道時，未停讓行人先行通過，遭淡水分局交通分隊警員開單舉發，並由桃園交裁處裁罰新台幣2100元，因徐男逾期未繳納，遭移送桃園分署執行。桃園分署於今年6月5日發出扣薪命令，徐男隨即於6月8日來電表示準備要去服兵役，不想有欠款紀錄，於當日赴桃園交裁處繳清欠款。

另大園區一名31歲許姓男子109年1月間騎乘機車，行經大園區大觀路與自立二街路口欲轉彎時，未暫停讓行人優先通行，遭潮音派出所警員當場開單舉發，並由桃園交裁處1500元罰鍰，許男逾期未繳納，遭移送桃園分署執行。

經查許男平時於某家輪胎行工作，桃園分署隨即於今年3月發出扣薪命令，該家輪胎行遲未陳報扣押結果，經執行人員不斷發函催促，輪胎行老闆娘日前主動與分署聯繫，並將先前按月扣得的薪資以匯款方式解款至分署，全案才落幕。