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未停讓行人挨罰拒繳 桃園分署發「扣薪命令」逼繳清

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

為擺脫「行人地獄」惡名，法務部行政執行署桃園分署積極執行車輛不停讓行人違規裁罰案件，均以專案列管。桃園市一名21歲男子騎車未禮讓行人，遭裁罰新台幣2100元，直到收到桃園分署扣薪命令，火速在3天內繳清，桃園分署今年已受理13件，將從速執行。

桃園21歲徐姓男子前年9月間，在新北市淡水區中山路騎機車行經行人穿越道時，未停讓行人先行通過，遭淡水分局交通分隊警員開單舉發，並由桃園交裁處裁罰新台幣2100元，因徐男逾期未繳納，遭移送桃園分署執行。桃園分署於今年6月5日發出扣薪命令，徐男隨即於6月8日來電表示準備要去服兵役，不想有欠款紀錄，於當日赴桃園交裁處繳清欠款。

另大園區一名31歲許姓男子109年1月間騎乘機車，行經大園區大觀路與自立二街路口欲轉彎時，未暫停讓行人優先通行，遭潮音派出所警員當場開單舉發，並由桃園交裁處1500元罰鍰，許男逾期未繳納，遭移送桃園分署執行。

經查許男平時於某家輪胎行工作，桃園分署隨即於今年3月發出扣薪命令，該家輪胎行遲未陳報扣押結果，經執行人員不斷發函催促，輪胎行老闆娘日前主動與分署聯繫，並將先前按月扣得的薪資以匯款方式解款至分署，全案才落幕。

桃園分署表示，今年計受理13件因駕駛汽機車未停讓行人之違規罰鍰案件，經專案列管並加強執行後，已有2案全額繳清，其餘已分別進行扣薪、扣存款等執行程序。桃園分署對於駕駛汽機車不停讓讓行人之之義務人，必將從嚴、從速執行，為掃除「行人地獄」污名共同努力。

徐男於新北市淡水區騎車未停讓行人遭開單舉發，並由桃園交裁處裁罰新台幣2100元。圖／桃園分署提供
徐男於新北市淡水區騎車未停讓行人遭開單舉發，並由桃園交裁處裁罰新台幣2100元。圖／桃園分署提供
21歲徐姓男子接獲扣薪命令，3天內火速繳清欠款。圖／桃園分署提供
21歲徐姓男子接獲扣薪命令，3天內火速繳清欠款。圖／桃園分署提供

桃園 路口不停讓行人

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