民眾上網PO出中獎發票 男子掃QRcode盜領獎金
有民眾中獎電子發票，上傳發票照片至網路上，遭卓姓男子利用莊姓女子資料申辦電子發票手機應用程式，透過發票QR Code領取獎金，得手約4千元，再匯入林姓男子銀行帳戶。被害人發現獎金遭提領，向財政部台北國稅局申請清查抓出卓男。台北地檢署今偵結，認定卓、林涉犯詐欺罪，向法院聲請簡易判決；莊女獲不起訴處分。
前年，1名民眾的電子發票中獎後，將電子發票照片PO到網路上。卓男發現中獎發票後，先利用莊女的個人資料申辦電子發票手機應用程式，接著透過應用程式掃描中獎發票的條碼，逕行領取獎金約4千元。卓最終再將獎金匯入林的銀行帳戶。
民眾欲領取獎金時，發現獎金已事先遭人提領，於是向財政部台北國稅局申請清查，循線發現卓及查明他的盜領手法，也一一找出林和莊女等案件關係人。經偵查，北檢認定卓、林依涉犯刑法第339條詐欺罪，向法院聲請簡易判決；莊女獲不起訴處分。
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