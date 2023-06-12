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別再以為當人頭戶可稱「找工作」能輕判 法院要他賠全額280萬

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投林姓男子聲稱為應徵工作將存摺、提款卡等提供給公司，未料遭詐團使用向彭姓女子詐取280萬元，彭女事後向林男提告損害賠償。近日判決出爐，南投地院指出，政府近年不斷宣導，林不可能不知是詐騙，判處賠償全額，全案可上訴。

判決書指出，林男於前年4、5月將自身帳戶提供給詐騙集團，該詐團同年5月中旬向住在新北市的彭女以話術佯稱有內線消息，推薦她投注香港彩球博弈，之後謊稱她中獎，但須先繳納保證金等費用，前後共匯款280萬元至林男的帳戶。

彭女發現遭到詐騙後報警，並對提供帳戶給詐騙集團的林男提告損害賠償，林男被檢警通知到案後，他辯稱自己是遭求職詐騙，因為失業在臉書看到有當鋪徵業務的廣告，之後依照公司方要求，將帳戶密碼寫在存摺上，並提供存摺及金融卡。

林男雖向檢警供稱，他當時在找工作，對方說寄帳戶公司是做紀錄用的，也沒有給他錢，當下覺得有點奇怪，但因沒有工作沒有錢，所以還是寄了，並強調他沒有幫助詐欺取財及幫助隱匿犯罪所得的犯意。最後，仍依法被移送南投地方法院。

南投地院法官認為，政府機關近年不斷宣導各種詐騙手法，已屬眾所周知之事，而自己帳戶存摺、提款卡及密碼要保管好，有特殊情況須交付他人也要問清楚，林男也自承交付帳戶前已覺得奇怪，依其經歷也不可能不知道可能被利用犯罪。

而林男提供帳戶致使被害人遭詐騙損失280萬元，就算沒有幫助詐欺之故意，仍因欠缺善良管理人的注意義務，而具有過失；對於不詳詐欺行為提供助力，兩者間有相當因果關係，彭女要求林男賠償280萬元，即屬有據。全案可上訴。

南投地院法官認為，自己帳戶存摺、提款卡及密碼要保管好，有特殊情況須交付他人也要問清楚。 聯合報系資料照片
南投地院法官認為，自己帳戶存摺、提款卡及密碼要保管好，有特殊情況須交付他人也要問清楚。 聯合報系資料照片
銀行存摺示意圖。 聯合報系資料照片
銀行存摺示意圖。 聯合報系資料照片

詐騙集團 南投

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