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協助抗議蔡總統「假博士」活動有逃亡可能 她再限制出境8月
中華婦女聯合會理事長何建華被控受大陸方面指示，協助參與抗議蔡英文總統「假博士」的活動，依國安法起訴，限制出境；何的限境處分將屆，台北地院給何陳述意機會，認為她有逃亡之虞，裁定本月21日起延長限制出境、出海8月。
裁定指出，何建華違反國家安全法犯罪嫌疑重大，有限制出境、出海必要，自2021年2月21日起限制出境、出海，再分別於2021年8月21日、2022年2月21日、2022年10月21日延長限制出境、出海。
何建華的限制出境、出海將在本月20日屆滿，法院審核卷證，給予何及辯護人陳述意見後，認為何自幼在大陸地區成長，與當地人民有密切聯繫，她涉犯最輕本刑為7年以上的罪，法定刑不輕，有逃亡高度可能，裁定延長限制出境、出海8月。
事實上，何建華今年4月時曾以母親過世已3年想返鄉回大陸奔喪為由，向法院聲請解禁，不過，合議庭認為何女還有境管必要，裁定駁回。
依檢方起訴書資料，何建華除了將抗議總統蔡英文的活動新聞稿提供給資深媒體人彭文正、教授賀德芬之外，另收受陸方人士40萬元的金援，協助蒐報台獨人士、找媒體人撰寫統戰報告，犯國安法發展組織罪，檢方偵查中將40萬元視作犯罪所得，已經查扣。
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