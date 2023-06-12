協助抗議蔡總統「假博士」活動有逃亡可能 她再限制出境8月　

中華婦女聯合會理事長何建華被控受大陸方面指示，協助參與抗議蔡英文總統「假博士」的活動，依國安法起訴，限制出境；何的限境處分將屆，台北地院給何陳述意機會，認為她有逃亡之虞，裁定本月21日起延長限制出境、出海8月。

裁定指出，何建華違反國家安全法犯罪嫌疑重大，有限制出境、出海必要，自2021年2月21日起限制出境、出海，再分別於2021年8月21日、2022年2月21日、2022年10月21日延長限制出境、出海。

何建華的限制出境、出海將在本月20日屆滿，法院審核卷證，給予何及辯護人陳述意見後，認為何自幼在大陸地區成長，與當地人民有密切聯繫，她涉犯最輕本刑為7年以上的罪，法定刑不輕，有逃亡高度可能，裁定延長限制出境、出海8月。

事實上，何建華今年4月時曾以母親過世已3年想返鄉回大陸奔喪為由，向法院聲請解禁，不過，合議庭認為何女還有境管必要，裁定駁回。