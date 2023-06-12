「黃金署長」貪2千萬審11年還沒關 延長限制出境出海8月

消防署前署長黃季敏（左）被控貪汙，二審遭判16年徒刑，褫奪公權8年，沒收2066萬元犯罪所得，他上訴最高法院。因限制出境出海期限將屆，台灣高等法院裁定自6月19日起延長限制出境、出海8月。圖／聯合報系資料照 消防署前署長黃季敏被控利用採購案索賄近2千萬元，並將贓款匯往境外，另圖利廠商台標公司2億元，換取招待出國；檢方依貪汙罪起訴黃求處無期徒刑，法院一審判黃18年，二審則改判為16年徒刑，褫奪公權8年，沒收2066萬元犯罪所得。黃與同案被告上訴最高法院，因限制出境、出海期限又將屆，台灣高等法院裁定自6月19日起延長限制8月。

本次裁定遭延長出境、出海者，除黃季敏外，還包括蔡木火、羅財全、金力鵬。

台北地檢署2012年偵辦黃季敏涉貪，收押後連續發動6波搜索，查扣17塊金磚、11塊金條，重量近20公斤，黃被戲稱為「黃金署長」。

黃季敏並指示時任副署長陳文龍（後接任署長，已退休）等人偽造簽文，陳一審被依偽造公文書罪判刑1年、緩刑2年；消防署資訊室科科員羅財全判刑6年，二審改判5年；黃訴涉「搜索燈」弊案部分，改判無罪。

黃被控在「亞航」、「無線電」等採購案收賄1924萬元，被依違背職務收賄、洗錢等罪判刑；另在「遠距無線電通訊系統」等建置案中，因圖利台標公司被判刑。

台標與法商阿爾卡特廠合作，黃季敏竟以署長名義赴法考察，一件採購案考察8次，但考察的卻都是知名景點，例如「香坡堡」、「水道橋」、「亞維儂」，動機和適法性有疑慮。檢方原估算台標不法獲利1207萬元，但一審調查發現，黃季敏使台標獲違約利得、提前領取工程款、遞補得標達2億3152萬元利益，決定將金額沒收。

黃季敏二審被判刑16年、蔡木火5年6月、羅財全5年、金力鵬11年，案件繫屬最高法院，高院認為重罪常有高度逃亡可能，趨吉避凶、脫免刑責、不甘受罰是基本人性。黃季敏曾從事海外投資，家人在台灣有多筆房產，兒子在大陸工作後又赴美求學，他每年定期在免稅額範圍內贈與兒子金錢；金力鵬美國綠卡雖到期，但在大陸還有親戚，父母也在大陸買房子，子女都有綠卡且在國外就學；羅財全配偶為越南籍。

高院認為被告戕害吏治，限制出境出海並未逾必要程度，為確保將來審判及執行程序順利進行，裁定自6月19日起延長限制出境、出海8月。