檢察官辭職公開信 「長官落井下石」成為壓垮駱駝稻草

近年不少檢察官對內部體制感到失望，紛紛出走改披白袍當律師。圖／報系資料照片 近年檢察體系因對內部體制感到失望，爆發大批檢察官出走潮，今天上午有檢察官在內網論壇PO文，主題是「倒數」，內容描述檢察官生涯是無窮無盡的辦案與專案，但總會有踩到地雷的時候，當被地雷炸的遍體鱗傷時，「長官的落井下石，成為壓垮駱駝的最後一根稻草」，文章一出引發不少檢察官議論，大家都好奇發文者是誰。

近來南北地區有不少主任檢察官、主任檢察官遞出辭呈，要轉換跑道改披白袍當律師，相較之下，法官離職的人就少很多，歸咎原因，主要是檢察體系人事升遷有諸多問題，還有打詐配套機制不足，多事流於形式的開會，大量分案累死基層檢察官，導致許多基層怨聲載道。

今天上午有名即將離職的檢察官PO文指出，「十多年前，我剛退伍，國考失利，對於未來茫茫無望。每天就只能泡在圖書館裡讀書，也為了不要養出一個大肚腩，每晚都會前往住家附近的北科大運動，在慢跑的時候，我都會跟自己說，如果讓我考上司法官，我會當一個好的司法官，為國家盡一份心力，為民眾解決問題」，這十多年來，雖然案件繁雜，但無愧於這份工作，也無愧於當初對自己的期望。

檢察官因為有升遷的考量，很多話說不出來，很多事無法作主；「這一路走來，我沒有想要升遷，或許因此說話比較直接，於檢察官會議中發表了一些想法，可能得罪了很多人，也不是那麼聽話的部屬，也得罪了一些長官」。

文章還指出，「無窮無盡的辦案與專案，總會有踩到地雷的時候。當我們被地雷炸的遍體鱗傷時，長官的落井下石，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，我沒有背景、也沒有後台，不瞞各位，行政懲處與職務評定不優良，就是我所面臨的結果，我就是血淋淋的例子。」

「如果長官不願意支持辦案的同仁，那也無奈大家趨吉避凶，要馬升主任，要馬拒絕專案，要馬逃往公訴與執行避難，這就是檢察體系現在的困境與寫照」。

文末提及，「即使到了別離的時候，如果再讓我選擇一次，我還是會選擇檢察官這條路。對我來說，檢察官是一份偉大的志業，我們有機會聆聽他人的故事，參與別人的人生歷程，在對方困難的時候，伸出援手，給他一些可能跟改變。因為，這就是檢察官」。

不少人好奇發文者身分，有人推測是曾在北部偵辦民生案件的明星檢察官，但因當時被指涉與當事人不當往來，遭調往南部地區服務，該檢察官預計7月1日離職。