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懷疑同鄉與妻子有染 泰勞狠殺對方要賠713萬

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹縣一名泰籍勞工奇才懷疑室友瓦查林與妻子有染，氣憤下竟在公司餐廳持水果刀朝對方脖子狠刺3刀，事後瓦查林因四肢癱瘓有如植物人，家屬向奇才求償1169萬元；新竹地院審理終結，判奇才須賠713萬元。

瓦查林家屬指出，奇才與瓦查林都是竹縣一間公司的泰國籍勞工，兩人是同室室友，奇才懷疑對方與其妻有染，對其心生怨懟，2021年11月13日晚間9點在公司內見瓦查林與同事在餐廳用餐聊天，奇才酒後持預先準備約25公分長的水果刀，趁瓦查林無防備之際從後接近，右手持刀朝對方頸部接續猛刺三刀，致瓦查林雙側頸部穿刺傷，右側椎動脈斷裂、右頸椎橫突骨裂傷害。

事後，瓦查林腦梗塞且四肢偏癱、無法言語、意識不清、生活無法自理，已於去年3月返回泰國治療。刑事部分，新竹地院依殺人未遂罪判奇才有期徒刑12年。附帶民事賠償部分，瓦查林向奇才求償1169萬元，奇才說願意賠償，但要等待執行完畢出監之後有收入再賠償。

法官調查，瓦查林因傷勢而終身無法自理生活，應有專人全日照顧之必要，勞動能力減損已達100％，光是勞動力減損就有693萬元，最後共判賠713萬元。

新竹縣泰籍勞工奇才懷疑室友瓦查林與妻子有染，氣憤下竟在公司餐廳持水果刀朝對方脖子狠刺3刀，事後瓦查林因四肢癱瘓有如植物人，家屬向奇才求償1169萬元；新竹地院審理判奇才須賠713萬元。示意圖／報系資料照
新竹縣泰籍勞工奇才懷疑室友瓦查林與妻子有染，氣憤下竟在公司餐廳持水果刀朝對方脖子狠刺3刀，事後瓦查林因四肢癱瘓有如植物人，家屬向奇才求償1169萬元；新竹地院審理判奇才須賠713萬元。示意圖／報系資料照

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