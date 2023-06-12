懷疑同鄉與妻子有染 泰勞狠殺對方要賠713萬

新竹縣一名泰籍勞工奇才懷疑室友瓦查林與妻子有染，氣憤下竟在公司餐廳持水果刀朝對方脖子狠刺3刀，事後瓦查林因四肢癱瘓有如植物人，家屬向奇才求償1169萬元；新竹地院審理終結，判奇才須賠713萬元。

瓦查林家屬指出，奇才與瓦查林都是竹縣一間公司的泰國籍勞工，兩人是同室室友，奇才懷疑對方與其妻有染，對其心生怨懟，2021年11月13日晚間9點在公司內見瓦查林與同事在餐廳用餐聊天，奇才酒後持預先準備約25公分長的水果刀，趁瓦查林無防備之際從後接近，右手持刀朝對方頸部接續猛刺三刀，致瓦查林雙側頸部穿刺傷，右側椎動脈斷裂、右頸椎橫突骨裂傷害。

事後，瓦查林腦梗塞且四肢偏癱、無法言語、意識不清、生活無法自理，已於去年3月返回泰國治療。刑事部分，新竹地院依殺人未遂罪判奇才有期徒刑12年。附帶民事賠償部分，瓦查林向奇才求償1169萬元，奇才說願意賠償，但要等待執行完畢出監之後有收入再賠償。