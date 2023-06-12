夾娃娃機踩紅線 吸罐子玩戳戳樂 台主觸賭博罪

花姓男子去年8月在鳳山區一家夾娃娃機店擺放機台，若玩家夾取鐵罐放入取物洞口，就可以獲得戳戳樂兌換券1張，被檢警認為涉及賭博法辦，檢方還發現花男沒有電子遊戲場營業登記證，高雄地院審理後，依違反電子遊戲場業管理條例，判拘役20天，得易科罰金。

判決指出，花男的機台經過改裝，夾具改為磁力式，玩家投幣10元後，操作搖桿吸取機台內的罐子，如果罐子掉落至平台，隨機彈跳到取物洞口，就可以玩機台上方的戳戳樂，取得戳戳樂兌獎券後，就可以換取機台上方的獎品，如果沒中獎，則換飲料1瓶。

去年8月15日下午3時許，警方發現花男的機台並不是單純夾玩具，玩家投幣換取抽獎券的遊戲方式，疑似涉及賭博，且花男也未領有營業登記證，依賭博罪、電子遊戲場業管理條例的非法營業罪，將他移送法辦。

高雄地檢署偵辦時，花男喊冤，稱機台內的罐子1個價值50元，玩家投幣滿190元就可以「保夾」，戳戳樂是他額外提供的遊戲，跟機台設計無關。

但檢方認為，花男稱的「罐子」只是空茶葉罐，沒有任何設計跟包裝，且罐子價值50元，低於保證取物金額190元的百分之70，有違夾娃娃機商品價值跟售價相當的原則，花男稱的罐子應該不是商品，而是他設計的賭博機台一部分。

檢方綜合事證，認為花男機台提供的罐子並不是商品，玩家要獲取商品內容，全然取決於戳戳樂的不確定結果，即便投入金額超過190元，也只能保證能吸到罐子，最後獎品內容還是得玩戳戳樂決定，機台已具射倖性、投機性，已觸犯賭博罪，依法將他起訴。