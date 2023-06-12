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今才遞補竹縣議員就遭檢方提當選無效 范振龍：尊重

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導

范振龍表示，一切尊重司法，他現在一心為民服務，訴訟方面一切交由律師處理。記者黃羿馨／攝影
范振龍表示，一切尊重司法，他現在一心為民服務，訴訟方面一切交由律師處理。記者黃羿馨／攝影
新竹縣湖口鄉縣議員陳德木去年選舉期間涉及現金買票遭判刑3年8個月，法院也宣判陳德木當選無效。中央選舉委員會公告其遺缺將由落選頭范振龍遞補，並於今天舉辦就職典禮，沒想到，新竹地檢署也火速對范提出當選無效之訴。范振龍表示，尊重司法，他現在一心為民服務，訴訟方面交由律師處理。

新竹縣議會表示，第20屆議員陳德木因故解職，中央選舉委員會特依《公職人員選舉罷免法》第74條第2項規定：「地方民意代表當選人因第120條第1項第3款之情事，經法院判決當選無效確定者或當選人有褫奪公權尚未復權之情形時，其缺額由落選人依得票數之高低順序遞補」。中選會於5月30日公告議員遞補當選人名單，由范振龍遞補，其任期至115年12月25日止。

法院判決書指出，范振龍因現金買票，被依違反「公職人員選舉罷免法」第99條第一項之交付賄賂罪，處有期徒刑2年，緩刑5年，連同共犯9人均被判有罪。新竹地檢署也表示，由於范振龍涉有買票之法定事由，並且遭判刑，已向新竹法院提起當選無效之訴。

律師錢炳村指出，買票被判有罪是刑事，當選無效是民事，因此在當選無效二審終結之前，即使被判有罪，范振龍還是可遞補議員。為了避免訴訟時間過久，等判決結果出爐議員任期都已結束，根據《公職人員選舉罷免法》規定，當選無效之訴在6個月內會完成二審，且不可上訴到最高法院。

錢炳村說，至於刑事訴訟的部分，最重本刑為3年以下有期徒刑、拘役或專科罰金之罪才不可上訴到最高法院。

范振龍遞補成為新竹縣第二選區（湖口鄉）第20屆議員。記者黃羿馨／攝影
范振龍遞補成為新竹縣第二選區（湖口鄉）第20屆議員。記者黃羿馨／攝影
范振龍遞補成為新竹縣第二選區（湖口鄉）第20屆議員，縣長楊文科也表達恭賀之意。記者黃羿馨／攝影
范振龍遞補成為新竹縣第二選區（湖口鄉）第20屆議員，縣長楊文科也表達恭賀之意。記者黃羿馨／攝影

當選無效 新竹

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