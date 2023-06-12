百貨公司電梯涉偷拍女子裙底 男被判刑2月賠6萬

嘉義市趙姓男子在百貨公司電梯內，涉嫌持手機拍錄女子裙底風光，女子查覺有異報警，警方依電梯監視畫面循線找到趙男，雖然手機內影片已刪除，仍被依法送辦，嘉義地方法院依妨害秘密罪判刑2月、IPhone14手機沒收，女子另提告要求損害賠償6萬元，趙男認為金額過高，但法院仍判給女子。都可以上訴。

今年1月23日晚間9點40分，趙男搭乘百貨公司電梯，趁年約20多歲妙齡女子背對他的機會，開啟手機照相功能，彎腰以右手持手機伸至女子裙底拍攝隱私部位，女子似乎有聽到手機發出拍照聲，她離開電梯後尋求保全人員協助調閱監電梯監視畫面，果然看到趙男在她身後偷拍詭異舉動，於是報警。

警方循線找到趙男，他雖然已將手機內影像刪除，但有電梯監視器畫面佐證，他坦承不諱，警方依法送辦，檢察官聲請以簡易判決處刑；嘉義地院依妨害秘密罪判刑2月、IPhone14手機沒收，得易科罰金。可上訴。