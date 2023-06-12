南澳神秘沙灘事故頻傳 一場火燒山靠加油收據抓到元兇

南澳神秘沙灘去年1月1日發生大規模火燒山，羅東林區管理處與警方靠著一張加油收據，逮到釀成森林大火的行為人。圖／讀者提供

宜蘭南澳神秘沙灘雖然美麗，卻暗藏危險，最近5年來意外事故頻傳，2018年9月2月發生行駛中沙灘車被突來的瘋狗浪捲落大海，造成5人死亡。縣政府公告封閉兩年半重新開放，又接連發生遊客受困海蝕洞及火燒山等驚人意外，種種不可預知的危險性，行政院最近正式下令禁止沙灘車進入。

南澳神秘沙灘屬於長達8、9公里的狹長型沙灘，腹地不大，沙灘一側蔚藍大海，另外一側是黑色礁石，屬於觀音海岸自然保護區，由於常有大浪打到礁石邊並把雜物捲入海，所以黑色沙灘幾乎沒有垃圾，在沙灘的中後段有幾處海蝕洞，成為網美拍照秘境，但因沙灘鬆軟，遊客要靠四輪傳動車輛或沙灘車才能到海蝕洞。

神秘沙灘秘境瞬間爆紅，進出遊客越來越多，2018年9月2日星期日，風大浪大，曾經有人勸告沙灘車業者不要帶客人進去，但業者不聽勸告，下午成排沙灘車遭遇幾個瘋狗浪連番打來，其中3輛沙灘車連人帶車捲入大海，釀成5死亡意外。

死亡意外震驚全國，縣政府公告封閉神秘沙灘，兩年半後2021年2月25日重新開放，就在當年10月10日雙十國慶，一群遊客進入南澳神秘沙灘海蝕洞露營，深夜發現大漲潮，浪濤不但把整個沙灘吞沒，海水還湧入海蝕洞裡，16名遊客全身濕冷又害怕，請求救援，隔天透過空勤直升機飛了兩趟，才把全部16人驚險救出。

巨浪侵襲海岸相當驚險，這幾名遊客開去的吉普車及1輛賓士大G來不及駛離海岸，被大浪打成廢鐵，可見海浪襲擊威力之兇猛，人車根本無法抵擋。

2022年1月1日，南澳神秘沙灘海蝕洞附近驚傳火燒山，把一大片保安林燒了，傍晚5點半，民眾發現熊熊大火報案，警消人員到場時找不到行為人，羅東林管處人員也趕到現場，花了5個小時才把火撲滅，燒毀0.2公頃保安林面積。

神秘沙灘首度發生大規模火燒山，當時並未對外張揚，一度也找不到釀災的行為人，羅東林管處人員抽絲剝繭，靠著現場撿到的1張加油收據，配合警方擴大調閱可疑車輛，才找到外地來的李姓男子，坦承因燒垃圾不慎引發大火，全為他一人所為，李男最後被判拘役40天。