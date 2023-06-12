女帳戶巨款稱賣淫所得投資獲利 法官不信判她還母1400萬元

嘉義市呂姓婦人節稅考量10多年來借用子女名下的銀行帳戶投資股票，2020年將股票賣出得款1485萬餘元存入長女帳戶，沒想到長女全部領出，呂婦告上法院，長女聲稱是賣淫所得交給母親投資股票獲利，卻無法舉證，反觀呂母有營業員、子女作證及資金來源、匯款紀錄等佐證，法官認為呂婦主張有理，長女應返還借名存款金額1485萬餘元。可上訴。

呂姓婦人與過世的丈夫生養3女1男，經營KTV、超市、建設公司、加油站等，呂婦為節稅2006年起借用4名子女的銀行帳戶投資股票，存摺、印章都由呂婦保管；2020年她將鴻海股票賣出，交割後1485萬餘元存入長女帳戶，長女以存摺、印章遺失方式，申請存摺及變更印鑑章，將帳戶內的金錢全數領出。呂婦告上法院主張，她借用長女帳戶投資股票，帳戶內的金額是她長期買賣股票所得，應全部返還。

長女反駁，這是一個變態的事實，應由呂母負擔舉證責任。她交付給呂母的現金是賣淫所得，所以沒有提款紀錄。雙方間並沒有存在借名登記的法律關係。

長女的黃姓前夫出庭作證從2006年到2013年間曾看到前妻每月1、2次，每次約30、50萬元，以現金交付呂母。

然而，有女兒證稱，長女住在嘉義期間，不常回家，大約半年回來一次，沒住嘉義後，過年或掃父親墓才有可能回來，也沒有看過雙方間有金錢往來。因此黃姓前夫的證辭法官無法採信。

法官審理，呂母買賣股票的金錢來源是過世丈夫累積的財富、KTV每個月50萬元的收入、加油站每個月15萬至25萬元的收入、超市每個月收入也是幾萬元，建設公司也有獲利等，並有匯款單等佐證，確實使用子女帳戶以自己的資金為自己買賣股票，反觀長女稱說是賣淫所得委託呂婦買賣股票，並沒有相關證據。