「蝦皮」殘障廁所成春宮 他4度戰人妻 綠帽夫獲賠20萬

名下有2700多萬元財產的洪姓Uber司機，借用妻子的筆電，卻發現她和同在蝦皮娛樂電商公司上班的郭姓同事搞婚外情，四度在公司大樓殘障廁所性交，兩人對話裡妻子還以「老人」稱呼他；洪提損害賠償訴訟向郭求償80萬元，台北地方法院判賠20萬元。洪、郭皆上訴，郭訴苦現在在傳統市場賣床套，收入不穩，台灣高等法院駁回確定。

洪姓司機2016年和鄭姓妻子結婚，育有1子，目前分居。

鄭姓妻子2022年初進入蝦皮任職，結識郭姓同事。洪提告主張妻子進蝦皮後，郭明知她已婚卻多般引誘，發展婚外情，他因借用妻子的電腦，赫見妻子和郭的曖昧對話訊息，驚覺戴綠帽。紅杏出牆事蹟敗露，鄭女坦承姦情，洪以幸福遭破壞、身心受痛苦折磨為由向郭求償80萬元。

台北地院審理時，郭表示和鄭女只是一般同事，他也不知道對方已婚，聊天內容只是朋友間胡鬧、隨意閒聊，沒有曖昧或提及性行為的親密對話，未侵害洪的配偶權。

但北院審理發現，郭在去年3月12日曾向鄭女表示「我不是單身ㄝ」，鄭女回答「乾，那我不能跟你聊天了。分手要通知我。」「我離婚也會通知你。」；3月21日，鄭女向郭說「老人回家了等等不能聊天惹」，郭回覆「我以為他平常都在家餒」。可見，郭確實知道鄭女有老公。

因一審僅判郭賠償20萬元，洪姓司機覺得「賠太少」，上訴高院。洪說，郭至今未表達歉意，而且還暗指他和妻子涉嫌「仙人跳」，造成他二度傷害，因此上訴要求對方再賠20萬元。郭則駁稱沒有證據顯示他和鄭女真的有在殘障廁所性交，就算有，他現在在傳統市場賣床套組，收入有限且不固定，應酌減慰撫金。

高院認為，鄭女自陳3次在公司17樓、1次在13樓的殘障廁所性交，時間都是中午休息的時候，且分別記得那天中午有吃漢堡、體位，或是用外套鋪在地上做愛，其中1次「很快結束」等，再參酌通訊訊息，可見洪的主張有據。