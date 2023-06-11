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2度非法為人做假牙獲緩刑…第3次被抓判8月 定讞得入獄

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

簡姓男子未取得合法牙醫師資格，擅自使用牙醫設備，從事醫療行為，替病患製作假牙，被檢方依違反醫師法起訴。基隆地院查出簡男先前兩度非法執行醫療業務，均獲判緩刑。第三度犯案，法官認為不宜輕縱，判刑8月；若定讞須入獄。全案可上訴。

基隆地檢署起訴，簡男明知自身無取得牙醫師資格，不得執行牙醫相關醫療業務，竟於2021年10月間起，在營業據點擅自使用牙醫設備，為不特定病患進行咬模、印模、試模及安裝假牙等醫療行為，並收取診療費。

基隆市衛生局稽查人員2021年10月26日在簡男營業據點，隨機詢問看診民眾家屬，表示由簡男「做牙齒」，1顆假牙5000元、1排假牙3萬5000元；另有人證指看到簡男幫人做侵入性檢查。警方去年7月18日持基隆地院核發的搜索票前往當地，查扣牙科醫療椅、潔牙機、假牙成品和磨齒模馬達機等物品。案經基隆市衛生局函送地檢署偵辦，檢察官偵結起訴。

法院查出，簡男早在31年前就因違反醫師法，被判刑1年，緩刑4年確定。8年後再次違反醫師法，被判刑1年8月，緩刑5年確定。這次再犯類似案件，法官認為他非法執行醫療業務，並非偶一為之，嚴重危害國民健康，不宜輕縱。

簡男的律師請求依刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕，認科以最低度刑仍嫌過重者，得酌量減輕其刑」減刑。法官指簡犯罪並非基於特殊原因，或身處特殊環境下所為，客觀上無引起一般同情事由。宣告最低度刑，也無過重之虞，不符減刑要件。

法院指出，簡男前有兩次違反醫師法紀錄，不思悔悟，再犯違反醫師法犯行第3次被查獲不宜輕縱。念及坦承犯行，兼衡犯罪動機、手段、生活狀況等情狀，判刑8月。簡男未珍視法院先前宣告緩刑自新機會，再次犯案，難認日後無再犯之虞，若未被及時查獲，恐對國民健康造成嚴重損害，認以不宣告緩刑為宜。

簡姓男子早年兩度違反醫師法為人製作假牙，均獲判緩刑。第三度犯案後，基隆地院認為再犯之虞，判刑8月；若定讞須入獄。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影
簡姓男子早年兩度違反醫師法為人製作假牙，均獲判緩刑。第三度犯案後，基隆地院認為再犯之虞，判刑8月；若定讞須入獄。全案可上訴。記者邱瑞杰／攝影

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