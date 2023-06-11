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台南少女台中跑毒趴遭輪流性侵亡 涉性侵3男二審遭重判

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台南市一名少女擔任傳播妹，2019年間被何姓男子等人約到台中市豐原區開毒趴，少女吸食含有「喵喵」成分的毒咖啡後昏迷，少女接連在民宅、飯店內遭何男等3人以手指、下體性侵，甚至有共犯拍攝少女的裸照，上傳網路，少女被何等人丟在飯店內，被發現時已因吸毒過量身亡，二審認涉性侵的何男等3人量刑過輕，撤銷改判3年6月至5年4月不等徒刑。

檢警調查，台南市一名17歲少女是單親家庭，由越南籍母親撫養，但因家庭狀況與經濟問題而輟學，擔任傳播妹。2019年7月12日，台中市何姓男子（24歲）要開毒趴，透過通訊軟體找來少女助興，隨後又透過群組找來莊男（30歲）、賴男（25歲）、吳男（23歲）、鄧男（23歲）等人一起加入。

同年月14日凌晨1時許，眾人前往鄧男位於豐原區住處開趴，鄧男則再透過藥頭，買到含有甲基卡西酮（俗稱喵喵）的毒咖啡包10包，少女在鄧男住處開趴時，吸食了3包毒咖啡包後昏迷，何、莊、吳等3人，見少女已無抵抗能力，利用手指侵入少女下體、以及摸胸的方式，對少女性侵、猥褻。

同日清晨5時許，何等人再帶少女搭乘計程車，前往豐原區一家飯店投宿，其中何以生殖器侵入少女下體性侵，以手機拍攝少女裸體與指姦少女的照片，何離開飯店後，換莊男性侵少女，莊結束離開後，吳接續性侵少女，還拍攝裸照傳給另名賴男（22歲），賴男抵達飯店後，又拍攝已昏迷的少女裸照。

眾人離開後，獨留少女在飯店房間內，等到同日下午5時許，清潔人員打掃時發現，少女已因吸毒過量，身亡多時。

一審時判涉性侵的何男4年2月、莊男3年10月、吳男3年徒刑，其餘涉嫌買毒轉讓、拍攝少女裸照與散布的共犯，則判5月至6月不等徒刑。

不過檢察官認為量刑過輕，上訴二審，台中高分院認為，一審以最低輕法定論處涉嫌性侵少女的何等3人，量刑過輕，檢察官上訴有理由，因此撤銷改判，依乘機性交、乘機猥褻等罪，判何5年2月、莊5年4月、吳3年6月徒刑，而轉讓偽藥部分，鄧男徒刑也從6月提高到8月，其餘上訴則都駁回，維持原判，仍可上訴。

台南市17歲少女在2019年間赴台中毒趴時吸毒過量身亡，期間遭何等3人輪流性侵，台中高分院撤銷一審判決，加重何等3人量刑。圖／讀者提供
台南市17歲少女在2019年間赴台中毒趴時吸毒過量身亡，期間遭何等3人輪流性侵，台中高分院撤銷一審判決，加重何等3人量刑。圖／讀者提供

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