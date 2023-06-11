男辱警「敗腎」挨告 下場出爐…4萬元恐飛了

南投一名王姓男子因不滿員警盤查有無聚眾賭博，用台語罵三字經，還怒譙員警是「敗腎囝仔」，被依侮辱公務員、公然侮辱等罪嫌送辦，檢方從重以侮辱公務員罪名起訴，近日判決出爐，南投地院判處王男拘役40日，得易科罰金4萬元。

判決書指出，南投警分局獲報民眾檢舉轄內有人聚眾賭博，調派2名林姓員警前往調查，2警到場後盤查現場人員，一名59歲王姓男子疑不滿警方盤查，以一句台語三字經問候員警，更怒譙他們「敗腎囝仔」，當眾辱罵他人行徑則已觸法。

其中，「敗腎囝仔」中的「敗腎」在國語辭典的釋義，俗稱男子性能力不佳或衰弱，不及從前。該詞語明顯帶有貶意，當眾辱罵依法正在執勤公務的員警則無視公權力，南投警分局因此依侮辱公務員、公然侮辱等罪嫌將王男移送法辦。

王男面對檢察官訊問，對犯行坦承不諱，而他涉犯「刑法」侮辱公務員、公然侮辱等罪嫌。但因是同一侮辱行為，為想像競合犯，檢方依據同法第55條規定，從一重處斷，最終以侮辱公務員罪將王男起訴，移送南投地方法院。