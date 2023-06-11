男辱警「敗腎」挨告 下場出爐…4萬元恐飛了
南投一名王姓男子因不滿員警盤查有無聚眾賭博，用台語罵三字經，還怒譙員警是「敗腎囝仔」，被依侮辱公務員、公然侮辱等罪嫌送辦，檢方從重以侮辱公務員罪名起訴，近日判決出爐，南投地院判處王男拘役40日，得易科罰金4萬元。
判決書指出，南投警分局獲報民眾檢舉轄內有人聚眾賭博，調派2名林姓員警前往調查，2警到場後盤查現場人員，一名59歲王姓男子疑不滿警方盤查，以一句台語三字經問候員警，更怒譙他們「敗腎囝仔」，當眾辱罵他人行徑則已觸法。
其中，「敗腎囝仔」中的「敗腎」在國語辭典的釋義，俗稱男子性能力不佳或衰弱，不及從前。該詞語明顯帶有貶意，當眾辱罵依法正在執勤公務的員警則無視公權力，南投警分局因此依侮辱公務員、公然侮辱等罪嫌將王男移送法辦。
王男面對檢察官訊問，對犯行坦承不諱，而他涉犯「刑法」侮辱公務員、公然侮辱等罪嫌。但因是同一侮辱行為，為想像競合犯，檢方依據同法第55條規定，從一重處斷，最終以侮辱公務員罪將王男起訴，移送南投地方法院。
南投地院法官認為，王男明知員警是依法執行公務，卻未克制情緒辱罵敗腎囝仔等與，貶損員警人格及評價，漠視國家法治及公權力的正當行使，犯後坦承犯行，但未與2警達成和解，審酌後判處拘役40日，得易科罰金，1000元折算1日。
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