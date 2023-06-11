監理所主動訪視欠費車主 驚覺機車已成廢鐵但車牌未註銷
為傾聽民眾聲音協助處理監理事務，高雄區監理所今年初組成「汽燃費關懷小組」，每月選定轄區內一個以上行政區，主動親送汽燃費繳納通知書，藉此訪視並協助民眾有關車輛監理的疑惑。
近期監理所依檔案資料分析，發現北高雄行政區「阿蓮」一位鄭先生名下有4輛機車多年未繳納汽燃費，但每年汽燃費通知，皆有送達至對方手上。高雄所關懷小組擔心車主恐遇困難難以處理名下機車，便主動親訪關懷給予協助。
關懷小組抵達阿蓮後在當地民眾指引下，終於和鄭姓車主見面。表明來意後詢問得知，鄭先生不處理名下機車且積欠汽燃費，是因「觀念錯誤」，因車主名下的機車多年前已損毀，遂但車主並未將牌照繳回監理所辦理報廢，而是直接將機車以廢鐵處理。
而鄭姓車主以為機車已處理，故未理會監理瑣事後寄送的汽燃費通知單，結果長期下來積欠費用，遭法務部行政執行署強制執行。
關懷小組向車主說明正確處理廢棄機車方式後，協助填寫切結報廢申請書，日後車主將不再收到汽燃費通知書，而監理所也會通知行政執行署撤案，讓鄭先生質疑多年的心中疑問總算獲得解決。
高雄區監理所所長李瑞銘表示，因民眾對法條不清楚，類似問題仍不時發生。導致積欠汽燃費遭強執、甚至帳戶被凍結。關懷小組會持續進行關懷服務，主動將監理服務延續到轄管的每個角落。
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