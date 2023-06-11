高雄男和友人相聚突想起要取遊樂園票 半路遇警慘了

吳姓男子下班後，和大學學弟相約到高雄三民區一家酒吧歡聚，返家後突然想起隔天要帶小孩前往遊樂園，騎機車出門和網路賣家面交取票，不料，半路紅燈左轉遭警方攔下，酒測超過每公升0.29毫克標準值，慘被送辦。

新興警分局前金派出所員警昨晨0時35分許，巡邏行經七賢二路與自強二路口時，發現吳姓男子（48歲）騎機車紅燈左轉，遂上前攔查。

警方盤查吳男身分時，發現他身上散發濃厚酒味，詢問吳「你有喝酒齁」，吳「不好意思啦，剛才家裡出來，我又不是做什麼違法的事」，警方要求吳對感知器吹氣，結果亮起紅燈。

警方拿出酒測器並告知吳權利，他坦承3小時前，和大學學弟相聚喝了一瓶半的瓶裝啤酒，直到深夜11時許聚餐結束後，搭計程車各自返家。

吳男表示，回家後，接到訊息，才想起隔天要帶小孩前往遊樂園，和賣家相約取票，才趕著騎機車和網友面交；警方聽聞後，告誡吳酒駕上路非愛家人的表現。

吳男經警方酒測，酒測值超過每公升0.29毫克標準值，慘被警方上銬，警詢後依公共危險罪嫌送辦。