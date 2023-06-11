獨／生技美女竊取三顧營業秘密跳槽超基因 檢調搜關鍵物證

號稱 「生技界美魔女」的義守大學生物科技學系教授楊智惠，被控在知名生醫公司三顧擔任董座期間，竊取「細胞層片培養技術」等營業秘密，攜往新任公司「超基因」公司使用，導致三顧與子公司樂迦再生科技核心技術外流，調查局日前搜索楊女住所及超基因公司，拘提約談楊女到案；不過，楊女律師主張，負責搜索的張姓調查官未告知法律權利，向法院聲請提審獲准放人。

巧的是，這次偵辦楊智惠違反營業秘密的調查官，就是前不久捲入im.B飯局的中正站組長，但因他是承辦人，執行當天不是他帶隊搜索，是另兩名張姓調查官負責拘提女，但調查官要拘束楊女人身自由時，未依刑事訴訟法告知權利（被告所犯罪名、得保持緘默、得請求調查有利證據等），這種連警察很少犯的瑕疵，竟發生在調查局，最後被告聲請提審獲釋，引發內部極大議論。

檢調單位指出，楊智惠有無到案並不影響案件偵辦，因為相關竊取營業秘密的電磁紀錄軌跡、人證與搜索扣押文書物證，都足以證明楊女竊密的犯行，後續會再傳喚楊女到案。

據了解，三顧與日本CellSeed Inc2017年正式簽約，首創台日再生醫學合作引進「細胞層片培養技術」開發食道及膝蓋軟骨相關產品， 其主要作用為修復組織損傷與自體組織新生，此技術是通過獨創「溫度感應性細胞培養皿」，以培養細胞層片為基礎單位， 在沒有支架情況下，組織重建形成類3D結構，克服組織工程上許多的侷限。

據調查，楊智惠擔任上櫃公司三顧董座與子公司樂迦再生科技執行長期間，擁有最高權限可掌握「自體細胞層片技術原理」等營業秘密技術，楊女去年用電郵發給所有董事及公司主管，同時在董事會跟全公司Line群組發辭職信，之後跳槽超基因公司任職，超基因的前身就是專做臍帶血聞名的再生緣公司；樂迦發現公司電磁紀錄有遭人被拷貝軌跡，包括該公司委託義守大學研究發展的計畫，全部資料都遭竊取，提告楊智惠侵害營業秘密。