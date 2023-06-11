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坐月子被推銷1.5萬買寶寶寫真反悔 判全額退款
新竹地區1間產後護理之家推出簽約14天以上贈送1張寶寶寫真服務，藍姓婦人不滿被攝影公司強力推銷，以1萬5千元購入106張全檔毛片，匯款後想反悔，卻被業者已提供電子檔拒絕。法官認為，該買賣屬「訪問交易」，7天內無須理由及負擔任何費用、對價可解約，判業者全額退費。
判決指出，藍姓婦人在某產後護理之家坐月子時，因簽約天數超過14天，中心提供「加值服務」可免費獲得1張含相框的寶寶寫真照，並於去年11月13日由攝影公司完成其新生兒106張寫真拍攝。
藍姓婦人4天後在業務人員推銷下，以1萬5000元價格購入106張全檔毛片，但同天下午匯款後認為費用過高，請求解除契約。
不過，攝影公司回應，相片電子縮圖檔已傳送至藍姓婦人手機，智慧財產價值無法收回，僅願退3750元，藍婦不滿一狀告上法院。
法官審理認為，該買賣屬「訪問交易」，訪問交易通常是在消費者無法詳細判斷或思考的情形下，而使消費者購買不合意或不需要的商品。以通訊交易或訪問交易的消費者，可在收受商品或接受服務後7日內，以退回商品或書面通知解約，無須說明理由及負擔任何費用或對價。
法官也認為，攝影公司提供的106張圖檔，只是供藍婦確認商品並方便瀏覽的小檔，認定攝影公司未完成履行契約內容，判業者全額退款。
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