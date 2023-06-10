驅魔宗教打死女信徒案 2室友遭收押禁見、2信徒獲釋回
台中市30歲游姓女子5日在大里區一處道場死亡，全身大面積瘀血一旁留有1支拍痧板，檢警追出疑和4年前震驚社會的「中華白陽四貴靈寶聖道會」聖師打死女信徒案相關連；檢方依傷害致死罪嫌聲押游的詹姓、許姓女室友及2名林姓女信徒，法院深夜裁定詹、許收押禁見，2名林女當庭釋回。
霧峰分局5日獲報，大里區游姓女子在租屋處死亡，全身大面積瘀血身旁還留有1支拍痧板，當天詢問許姓、詹姓2名女室友後報請檢方指揮偵辦，9日解剖游女遺體初判外力致死，同步拘提許、詹2人到案，再追查另2名林姓女子當天也在場，將4人拘提到案。
9日因夜不訊，警方今上午將4人移送台中地檢署，檢方複訊後依傷害致死罪嫌將4名女子向法院聲押禁見。
台中地院今開庭至深夜，前後先行裁定詹姓、許姓女室友收押禁見，但2名林姓女信徒則認為無羈押、交保必要，均予以當庭釋回，2女分別搭乘霧峰分局警車離去；台中地檢表示，檢察官收到裁定後，會研擬是否提出抗告。
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