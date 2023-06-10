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罵健身女教練「背骨」跳槽 館長判賠10萬元

中央社／ 新北10日電

網紅館長陳之漢。聯合報系資料照／記者林伯東攝影
網紅館長陳之漢。聯合報系資料照／記者林伯東攝影

知名網紅「館長」陳之漢2019年直播指曾在他健身房的女教練艾瑪EMMA「背骨」跳槽，並在另家健身房涉嫌性騷男教練，還罵髒話遭求償；新北地院二審判館長賠償10萬元確定。

新北地院6日判決書，針對艾瑪與陳之漢間的侵權賠償行為，二審判決確定，維持一審簡易庭見解，判館長賠償艾瑪10萬元確定，不得上訴。

判決書指出，館長2019年2月3日，直播批評暱稱艾瑪（本名林憶傑）的原告，內容包括「她去健工，又被人家踢出來，因為她去健工摸人家教練，男生教練，還被告性騷擾，還要我講嘛」。

判決書表示，同年2月9日又直播稱，「在我們這邊是這樣離職的嘛，背骨嘛，然後在健工是因為發生性騷擾事件被開除的嘛」。

艾瑪認為，館長在直播節目發表的言論，並以「背骨」一詞攻訐，足以貶損人格及社會評價，使人受精神上痛苦，提告請求賠償精神慰撫金新台幣30萬元。

判決書指出，此案一審簡易庭判館長賠償艾瑪10萬元，陳之漢上訴後主張，艾瑪2018年7月、8月在社群IG貼文的內容，足見艾瑪確實曾被健身工廠同事指稱性騷擾，如果要判賠，應該賠償5萬元才適當。

二審認為，侵權與精神受損，兩造不爭。衡量艾瑪的健身教練年薪與館長曾任兩棲偵搜、陸戰特遣隊、水中爆破大隊戰技顧問，現為健身俱樂部總執行長、某公司執行長等；慰撫金之多寡，應斟酌雙方身分、地位、資力與加害程度，及其他各種情形核定相當數額。一審判賠償10萬元，判決適當，駁回上訴確定。

館長 健身 直播

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