獨／行人地獄雙人版 2騎士沒讓行人先後撞死婦人遭判刑
基隆市一名婦人去年5月某日晚間近10時，由西向東在行人穿越道旁穿越基金一路時，遭蕭姓、簡姓2名機車騎士的機車先後撞及，都沒有禮讓行人，婦人倒地送醫不治。由於2機車撞上婦人幾乎是同一時間，只略有先後，法官依過失致死罪各判2人有期徒刑4月，緩刑2年，刑度完全相同。
基隆地院判決書指出，去年5月6日21時52分許，蕭男與同向後方簡女都騎乘機車，沿基隆市安樂區基金一路往武嶺街方向行駛。
判決表示，當時行經該路段108之1號前，兩人應注意行車時速不得超過50公里，車輛行近行人穿越道前，應減速慢行，遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人先行通過，且車輛行駛時，駕駛人應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施。
判決書指出，而依當時天候陰、夜間有照明、路面柏油、乾燥、無缺陷、無障礙物、視距良好之情形下，並無不能注意情事，兩人均疏於注意，貿然超速直行，剛好曾姓婦人由西向東在行人穿越道旁穿越基金一路，蕭、簡見狀均閃煞不及，先後撞及曾姓婦人，曾女倒地頭部外傷、頸椎骨折、腦出血、雙側肺挫傷等傷害，經送醫急救到翌日凌晨2時18分許不治死亡。
法官依公路總局台北區監理所基宜區車輛行車事故鑑定會鑑定，認為蕭、簡兩人駕駛機車行經岔路口，未注意行人穿越道旁有行人穿越車道，未採取安全措施讓其先行，為肇事因素，都獨犯過失致死罪。
法官審酌蕭、簡肇事後，都有留在現場等候員警到場處理，並分別向到場處理員警承認其等為肇事人而自首，且與被害人家屬達成調解，並依約履行完畢，都給予緩刑。
法界人士指出，一般多為一輛汽車、貨車或機車肇事，類似此案兩機車速度不相上下，又騎得非常接近，幾乎同時撞上同一行人，只有很短的時間差，因此法官認定的肇責相同，刑度也因此都一樣，是較為罕見的案例。
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