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不滿前同事欠債未還起衝突 持西瓜刀連砍多刀判6年刑

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市黃姓男子去年因租屋同住的前同事廖姓男子欠債未還，多次出言追討，引起廖男不爽，先持扳手揮打，引起黃不滿，竟持西瓜刀趁廖開門準備外出之際，從後方朝其背部連續揮砍數刀，緊急送醫救回一命，新北地院日前依殺人未遂罪判刑6年，可上訴。

判決指出，黃姓男子於去年6月初，因在新北市三重區租屋同住的前同事廖姓男子欠債未還，多次出言追討，引起廖男不爽，被廖持扳手揮打，致心生不滿，隨後趁廖男開門準外出之際，抓起放在廚房餐桌旁的西瓜刀，從後方朝廖男背部揮砍。

因事發突然，廖男猝不及防，導致手臂、肩膀及腰部遭砍多刀，當場血流不止，黃男見狀，也嚇得棄刀當場逃逸。所幸廖男友人陳男也在場，立即叫救護車送醫，經緊急手術治療救回一命。

黃男雖坦承犯行，但仍未與被害人達成和解，新北地院日前依殺人未遂罪，判刑6年，仍可上訴。

西瓜刀。圖／聯合報系資料照 （非本案）
西瓜刀。圖／聯合報系資料照 （非本案）

殺人

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