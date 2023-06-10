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驅魔宗教疑打死女信徒 4名「執法者」全被依殺人罪嫌聲押

聯合報／ 記者曾健祐趙容萱／台中即時報導

台中市35歲游姓女子5日在大里區一處道場死亡，全身大面積瘀血一旁留有1支拍痧板，檢警追出背後疑和4年前震驚社會的「中華白陽四貴靈寶聖道會」聖師打死女信徒案相關連，昨拘提4名女室友、信徒，因夜不訊今上午由警方移送，台中地檢複訊後將4人依殺人罪嫌向法院全數聲請羈押。

檢警5日獲報發現，游女陳屍處是一般民宅，租屋處擺放宗教書籍、勸世字畫及宗教團體外出聯誼活動布告欄等宗教有關物品，死者身旁留有1把矽膠軟質拍痧棒。

檢警查出，該案相關人等經查均隸屬相同宗教團體，且多年前曾因以宗教驅魔名義致人死傷，遭檢警偵辦起訴，仍不排除是否與宗教活動有關。

全案經台中地檢署指派檢察官林依成偵辦，6日解剖後初判游女遭外力致死，昨陸續拘提2名林姓、許姓及詹姓女子4名嫌疑人，今天上午檢方複訊後認為4女嫌疑重大，涉犯5年以上重罪有逃亡、串滅證之虞，全數依殺人罪嫌向法院聲押。

道場附近鄰居表示，該道場人士出入隱密，多為年輕女子，只知道與計畫心靈的宗教活動有關，也曾有信徒家長來門口苦勸信徒回家，但道場內部大家並不清楚。

台中地檢署2019年曾偵辦「中華白陽四貴靈寶聖道會」打死女信徒案，女主嫌林欣月自封「聖師」涉嫌在大陸廣西南寧道場以「借竅驅魔」名義，教唆「三才」（負責執法打人者）打死女信徒，又曾在台灣國姓道場打瞎另名80歲女信徒雙眼。

中檢2020年1月已依組織犯罪、傷害致重傷等罪嫌起訴林，但全案移審台中地院至今仍審理中，中院2020年12月裁定林欣月100萬元交保。

台中游姓女子疑遭4名宗教份子打死，檢方今依殺人罪嫌將2名林姓、
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殺人 聯誼 台中市

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