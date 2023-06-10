中市啟動「靜城專案」 1個月取締71輛次噪音車

台中市環保局自4月26日起展開為期2個月「靜城專案」，強力執法取締，統計4月26日至5月31日，共執行8場次環警監聯合稽查、2場次排氣攔查、23場次聲音照相科技執法，以及90家改裝車行巡查作業，並已提前完成20組簡易式聲音監測站佈設，共查獲71輛次違規噪音車輛。

環保局表示，靜城專案期間，在西區五權西路跟忠明南路口段，查獲高達115分貝噪音改裝排氣管的重型機車，聲響分貝數相當於一般工程打樁機產生噪音，高於一般救護車100分貝，環保局當場開罰最高罰鍰3600元，並要求改善後到指定地點複檢。

環保局提到，「靜城專案」執行期間，優先針對全市噪音陳情熱點加強稽查取締，透過強化「環、警、聯合稽查」、「聲音照相科技執法」、「加重裁罰改裝噪音超標車輛」、「源頭查核輔導改裝車行」及「督促中央源頭管理」等多項管制作為，提高稽查取締效果。

環保局統計，截至5月7日，針對3827件噪音車檢舉案件逐一查證，並比對行政院環保署檢驗合格雲端資料庫登錄列管資料，查獲203件車輛使用未經認證合格的排氣管，已違反噪音管制法第8條規定，將依法裁處3000元至3萬元罰鍰。