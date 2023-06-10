綁架嘉義富商得手3千萬 4綁匪更一審最重判10年半
李育儒疑想籌跑路費，鎖定嘉義柯姓富商監控其行蹤，前年1月與盧女、吳女、張男及陳男等5人在SPA會館，持空氣槍、刀押人要求付贖3千萬元得手，同年3月李男在高雄圍捕中彈不治，盧女等4人犯擄人勒贖，經最高法院發回更審，台南高分院改判10年6月至4年4月，沒收犯罪所得。
嘉義地院一審認盧女等4人犯擄人勒贖罪判處3年10月至1年8月不等徒刑，盧女及檢方均不服上訴，台南高分院改判3年10月至3年7月不等徒刑，雙方不服上訴最高法院。
最高法院認為，盧女等4 人犯罪所得沒收及量刑輕重事項，自應詳加調查、審認，並敘明論斷理由。原判決有調查職責未盡、理由欠備及適用法則不當的違誤而發回。
台南高分院合議庭指出，盧女等4人犯罪事證明確，其中張男以共犯自居而參與謀議，過程中也有協助裝設GPS及跟監柯男，提供實質助力，原判決僅論以預備擄人勒贖罪並不恰當。
另吳女在擄人勒贖的過程中，與共犯李男尚有強盜柯男所有IWC手錶行為，應構成強盜而擄人勒贖，原判決僅論以擄人勒贖罪，也有違誤。且扣案吳女所有OMEGA手表1支、第三人洪女所有鑽石戒指1枚，分別是吳女、陳男以犯罪所得所購買的，依法應予沒收。
合議庭認為，盧女、陳男所犯擄人勒贖罪法定刑為無期徒刑或7 年以上有期徒刑，起訴書分別求刑10年、17年，且他們所犯情節甚為嚴重，未與柯男達成和解或賠償損害，原判決以兩人取贖後釋放柯男，分別量處3年7月、3年10月，幾近最低刑度處斷，且未就此說明有可議之處，因而撤銷改判。
台南高分院更一審，4人刑期全數加重，合議庭認盧女犯擄人勒贖罪處4年，扣案犯罪所得300萬元、iPhone手機1支均沒收；吳女犯強盜擄人勒贖罪處10年6月，扣案犯罪所得260萬元、iPhone1支、OMEGA手錶1支均沒收，沒收未扣案犯罪所得94萬元；陳男犯擄人勒贖罪處5年，沒收未扣案犯罪所得150萬元；張男犯擄人勒贖罪，累犯，處4年4月，沒收扣案三星牌手機1支；另第三人洪女因陳男擄人勒贖違法行為無償取得鑽石戒指1枚沒收。
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