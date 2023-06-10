詐助理費做法會 前中市議員冉齡軒一審判4年

國民黨籍前台中市議員冉齡軒涉詐領新台幣148萬餘元助理費，並以公款做法會為家人消災、打掃私人佛堂等，台中地院一審依貪污罪判處她4年徒刑，她的邱姓丈夫判2年4月，可上訴。

依據檢方的起訴書指出，冉齡軒為台中市第3屆市議員，邱姓丈夫經營禮儀社，她先後聘請多名公費助理，每月實際給薪僅1萬至4萬元，但冉向市議會申請月薪2萬5000元至7萬元不等。

助理拿到每月薪資後，提領部分差額繳回服務處。冉將詐領的助理費，用作支付服務處開銷、匯款給在中國唸書的兒子以及支付顧問費、司機車禍和解金、支付法師為兒子消災、聘清潔人員打掃私下佛堂等，私用部分多達72萬多元。

她另以邱姓丈夫名下1名員工為人頭助理，藉由虛報助理月薪或名額的方式詐領公費助理費。

冉坦承每月聘請上限24萬元的公費助理，並請助理繳回差額，但否認犯罪，她供稱是總額分配概念，將公費助理的薪資，另聘其他助理處理選民服務，並無私納圖利自己的意圖。

檢方查出，冉齡軒將助理繳回的差額，用來供兒子生活費、打掃私人佛堂等，冉齡軒自2018年至查獲共詐領148萬9000多元，偵辦後依貪污罪嫌起訴。

台中地院審理後，昨天依貪污罪判處冉齡軒4年徒刑，邱姓丈夫判處2年4月，全案可上訴。