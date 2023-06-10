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蔡英文高雄視察海安演習 40警包圍9人原因曝光

聯合報／ 記者石秀華任義宇／高雄即時報導

蔡英文總統今天上午南下高雄，參加海洋委員會的國家海洋日活動「海安11號演習」；如影隨形的民主監督聯盟總召集人黃正忠等9人隔一條馬路在場外抗議，約40名警力戒護；黃指蔡執政期間性騷擾案增加3倍、剝奪新聞自由、官商勾結，高喊下架民進黨，總統府派出廖中校接下陳情書，在蔡英文未到之前，結束陳抗

海洋委員會今天上午在高雄海音館舉辦國家海洋日活動「海安11號演習」，蔡英文總統到場視察，經常跟著蔡英文「跑」的如影隨形民主監督聯盟也在場外表達抗議。

民主監督聯盟總召集人黃正忠等5人，上午9時許在隔著一條街的公園二路，放著「檢調綠色恐怖、官逼民反」的旗幟，在現場開講，轄區鹽埕警分局及支援的左營警分局派出約40名警力在現場戒護，唯恐陳抗人士「不小心」跑到對街。

黃正忠拿持麥克風高喊下架民進黨，指蔡英文執政7年，人民生活越來越痛苦，綠色恐怖、剝奪新聞自由，只要顏色對了，配合民進黨就可以吃香喝辣，包括官商勾結自肥案、亂設立東廠黑機關、欺壓台灣人民，強佔民間團體之財產、關閉中天，以及台南議長賄選案、88槍案、爐渣案、合作金庫控股公司自肥案等等貪腐案層出不窮。

黃正忠並提及近來全台延燒的METOO風暴，指蔡英文執政期間，性騷案申訴增加3倍，替人民表達抗議之聲。大林蒲地區遷村權益促進會等4人隨後也趕到現場聲援。

總統府派出參謀陳中校接下黃正忠的陳抗書，在蔡英文抵達前，抗議活動隨即結束。

總統府派出參謀陳中校接下黃正忠等人的陳抗書，在蔡英文抵達前，抗議活動隨即結束。記者石秀華／攝影
總統府派出參謀陳中校接下黃正忠等人的陳抗書，在蔡英文抵達前，抗議活動隨即結束。記者石秀華／攝影
蔡英文總統今天上午南下高雄，參加海洋委員會的國家海洋日活動「海安11號演習」；如影隨形的民主監督聯盟總召集人黃正忠等9人隔一條馬路在場外抗議，約40名警力戒護。記者石秀華／攝影
蔡英文總統今天上午南下高雄，參加海洋委員會的國家海洋日活動「海安11號演習」；如影隨形的民主監督聯盟總召集人黃正忠等9人隔一條馬路在場外抗議，約40名警力戒護。記者石秀華／攝影
蔡英文總統今天上午南下高雄，參加海洋委員會的國家海洋日活動「海安11號演習」；如影隨形的民主監督聯盟總召集人黃正忠等9人隔一條馬路在場外抗議，約40名警力戒護。記者石秀華／攝影
蔡英文總統今天上午南下高雄，參加海洋委員會的國家海洋日活動「海安11號演習」；如影隨形的民主監督聯盟總召集人黃正忠等9人隔一條馬路在場外抗議，約40名警力戒護。記者石秀華／攝影
蔡英文總統今天上午南下高雄，參加海洋委員會的國家海洋日活動「海安11號演習」；如影隨形的民主監督聯盟總召集人黃正忠等9人隔一條馬路在場外抗議，約40名警力戒護。記者石秀華／攝影
蔡英文總統今天上午南下高雄，參加海洋委員會的國家海洋日活動「海安11號演習」；如影隨形的民主監督聯盟總召集人黃正忠等9人隔一條馬路在場外抗議，約40名警力戒護。記者石秀華／攝影

蔡英文 陳抗 民進黨

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