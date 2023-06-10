莾男求復合未果縱火同歸於盡 前女友住宅火險獲賠百萬

黃姓男子兩年前多次要求林姓前女友復合未果，提兩桶汽油直奔前女友新北市住處縱火燒屋，因住宅有投保火險，林女獲保公司理賠107萬餘元，保險公司依保險法代位向黃男請求損害賠償，新北地院日前判決黃男應賠償保險公司90萬895元，可上訴。

判決指出，黃男與林姓女子分手後，多次要求復合未果，於2021年9月10日深夜，先持利器刺破前女友汽車輪胎，前女友當天一早出門上班發現汽車輪胎沒風，以手機通訊軟體質問黃男，「我汽車左後輪沒風，是你嗎？把我車胎弄到沒風，我要怎麼上班？搞這些有的沒有的小動作。」黃男回說，「我已經不是人，是魂，我也活夠了。」

當天上午8時，林女在家聯絡修車廠時，黃竟提著2桶汽油衝進來，還說，「我來了，我就不打算走」，林女見汽油桶很大，擔心黃男要放火，一直哀求不要這樣，黃怒說，「如果不復合的話，要毀一起毀」、「要死一起死」。

黃並動手將林女拖進房間，脫林女衣服想要猥褻，林女為求自保，拿瓷器敲頭、刮手，黃男見狀順手抓起手機充電線將林女雙手綁起來，因超過上班時間未到，公司同事打電話來關心，林女怕惹火黃男，只好邊哭邊說「沒事情」便掛斷手機。

公司同事驚覺有異再撥電話都沒接，便持續傳LINE訊息詢問，黃就整個抓狂，開始從房間到客廳潑灑汽油，硬扯著林女一起坐在地上，林女驚問「是否想要我死」，黃男二話不說便將手中打火機點下去，林女見狀只能把眼睛閉起來，隨即聽到巨大氣爆聲，黃疑似被氣爆燙傷，當場大喊一聲就跑出去，因屋內灑水系統啟動，大約30秒火就被撲滅，但林女發現地上都是她燒掉的皮屑。