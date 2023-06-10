影／假冒「阿土伯」投資 台南警智取20歲車手
台南七旬林姓婦人日前加入假股市名人「阿土伯」投資群組聊天，受其言語蠱惑後，欲投資大筆款項，便藉機將派1名投資經理到府收款，她8日到銀行提領現金144萬元，行員發現有異報警，台南市警一分局東門派出所現場埋伏，當場逮捕20歲房姓車手，守住她辛苦的積蓄。
東門派出所所長陳宗鑫說，8日上午9時許，接獲裕農路上銀行通報，稱有一名七旬婦人欲提領現金144萬元，疑遭詐騙，請警方到場協助查證。
員警到場了解後發現，林婦日前加入名為「阿土伯」投資群組聊天，她受其言語蠱惑後，表示欲投資大筆款項，對方見她上鉤，便藉機表示公司會派一名投資經理至住處收取投資款項。林婦深信不疑，提領現金後，並聽從對方指示，欲當面交給投資經理，所幸行員發現有異，報警處理。
在陳策畫下，林婦依指示約定，當日中午在其住處交付款項，員警早在現場埋伏守候，當林婦將裝有鈔票的紙袋交付給詐欺集團車手時，警方隨即而上，當場將房姓車手制伏在地，並查扣假證件一批、手機及收款收據等證物，依涉詐欺罪及洗錢防制法移送台南地檢署法辦。檢方訊後以1萬元交保。
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