濫用警政系統洩109筆個資給徵信社 八德偵查佐判2年半

桃園市八德分局一名潘姓偵查隊員，因為開徵信社的謝姓友人求他幫忙尋人，竟濫用警政系統蒐集民眾個資和行蹤，盜取資料多達109筆，被分局自清送辦。桃園地院今依犯案時間認定潘涉犯42次公務員假借職務上之機會非公務機關非法蒐集個人資料罪，各處5月到6月不等刑期，合併應執行2年6月。全案可上訴。

檢警調查，潘員2020年2月開始在八德分局偵查隊服務，其明知工作上掌握民眾個資不得任意外洩，但他因為徵信社的謝姓友人（未到案，另行審結）拜託幫忙尋人，於是利用警政署配發的電腦帳號幫查民眾身分證影像、戶籍資料和行車軌跡。此外，潘員也會委請不知情的陳姓、林姓2名同事幫忙查，然後再將資料用手機通訊軟體「微信」傳給謝男。

潘男自2020年6月開始幫謝男調取民眾個資，直至2021年12月為止，總共查了42次，違法查詢民眾個資共109筆；全案因謝男另案被搜索曝光，潘員則於2021年4月辭職。

案發後，潘男坦承不諱，強調純粹想幫朋友，無任何對價關係；檢方查無潘、謝利益往來證據，最後以違反個資法起訴2人。