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濫用警政系統洩109筆個資給徵信社 八德偵查佐判2年半

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市八德分局一名潘姓偵查隊員，因為開徵信社的謝姓友人求他幫忙尋人，竟濫用警政系統蒐集民眾個資和行蹤，盜取資料多達109筆，被分局自清送辦。桃園地院今依犯案時間認定潘涉犯42次公務員假借職務上之機會非公務機關非法蒐集個人資料罪，各處5月到6月不等刑期，合併應執行2年6月。全案可上訴。

檢警調查，潘員2020年2月開始在八德分局偵查隊服務，其明知工作上掌握民眾個資不得任意外洩，但他因為徵信社的謝姓友人（未到案，另行審結）拜託幫忙尋人，於是利用警政署配發的電腦帳號幫查民眾身分證影像、戶籍資料和行車軌跡。此外，潘員也會委請不知情的陳姓、林姓2名同事幫忙查，然後再將資料用手機通訊軟體「微信」傳給謝男。

潘男自2020年6月開始幫謝男調取民眾個資，直至2021年12月為止，總共查了42次，違法查詢民眾個資共109筆；全案因謝男另案被搜索曝光，潘員則於2021年4月辭職。

案發後，潘男坦承不諱，強調純粹想幫朋友，無任何對價關係；檢方查無潘、謝利益往來證據，最後以違反個資法起訴2人。

法院認為，潘員身為警務人員，理應廉潔自守，恪守保密義務，卻因為謝男經營徵信社業務所需，任意查詢民眾個資並提供給謝男利用，不僅侵害民眾隱私，也造成民眾困擾及可能衍生後續紛爭，行為應與非難。不過，考量潘員犯後坦承，態度尚佳，且無前科紀錄，因此量處期行並定應執行之刑。

桃園市八德分局潘姓偵查佐洩民眾個資給徵信社，被桃園地院依違反個資法判刑2年6月。記者陳俊智/攝影
桃園市八德分局潘姓偵查佐洩民眾個資給徵信社，被桃園地院依違反個資法判刑2年6月。記者陳俊智/攝影

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