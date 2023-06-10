嘉義市議員戴寧貪汙案 下月底宣判

嘉義市無黨籍議員戴寧涉詐領助理費案，定7月26日宣判。本報資料照片 4連任無黨籍嘉義市議員戴寧去年被控詐領助理費案，檢方起訴求重刑，嘉義地院昨天下午言詞辯論終結，定7月26日宣判。戴寧泣訴辯解，從來沒有想要貪國家一分一毫，也期許自己做孩子的榜樣。

檢方起訴戴寧共詐得518萬7774元，建請從重量處應執行徒刑24年，戴寧去年遭羈押逾半年，地院去年9月19日令80萬元交保，審理逾半年，言詞辯論終結，檢辯交鋒，委任律師說，戴寧未行使詐術、父親生前讓她沒有決定權，部分證人證詞可議。檢方反駁說，證人證據顯示涉案，推給已故戴父，擔任議員是戴寧，否認犯行，要求處重刑。

檢察官陳靜慧說，戴寧說未實際聘公費助理，由已故父親戴建三聘任，不過，戴寧前王姓男友與戴建三關係不佳，怎會聘任王男？陳姓人頭助理薪資都轉給議員辦公室主任溫婦，溫婦再轉給戴寧，戴寧認為一切都是父親處理，並不合理；案件審理，戴寧遇到關鍵證據，都辯稱不知情。

律師陳澤嘉表示，戴寧第1次當選議員，是她父親軟硬兼施要求回來接棒，戴寧當初對議員事務不了解，大都由父親處理，包括聘任公費助理；郭姓助理在偵審證詞前後不一，且陳姓人頭助理聽從母親溫婦，溫婦聽從戴建三指示辦事，那戴建三不可能聽從女兒，一切都是戴建三單獨決定助理人選。戴寧財產無不當增加。

律師王振名表示，戴寧議員任內有卓越成就，質詢1596次、提案141件，即使羈押仍在去年獲選民肯定當選議員，戴父辭世，弟弟擔任助理，她肩負家庭重擔，母親及2名幼子需要照顧。