林智堅抄襲案大和解！法院「調解高手」出馬 余正煌願撤告

新竹市前市長林智堅論文抄襲案，調查局調查官余正煌提刑事自訴指控林違反著作權法；侵權案是告訴乃論案件，台北地院今天安排林、余調解，余正煌在提告後首度現身法庭，經庭長林鈺琅主持調解，余正煌願意撤告，官司落幕。

林鈺琅曾在家事法庭服務，承辦多起名人離婚訴訟，在法院有「調解高手」之稱，他擅於曉諭訴訟雙方和解，有一定「口碑」，林智堅、余正煌間高度爭議的政治性案件在他手中善了。

論文抄襲案本由法官張德寬審理，不過，張4月18日辦理退休，電腦分案將自訴案分由另名法官許峻彬接手。許閱卷認為，侵權案有和解機會，徵詢兩造意見排訂調解程序庭，訂今天下午在讓兩方協商。

台北地院2023年1月11日開庭首傳林智堅，林出庭辯說，他沒有抄襲余正煌論文的動機，沒有認罪與不認罪的問題；林說，台大國發所論文是以自己2014年時參選新竹市長為背景而寫作，指導教授是陳明通。

開庭時，吳俊達說，余是一介公務員，因林被徵召參選桃園市長無端捲入風波，余是實質的受害人，台大學倫會認定林智堅的論文抄襲，林的論文有「33個段落」與余類似，連錯處都一樣。